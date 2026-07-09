Policía captura a dos presuntos ladrones y recupera objetos hurtados en Cartagena

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de dos sujetos, luego de que presuntamente hurtaran a ciudadanos minutos antes.

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Gracias a la rápida y oportuna reacción de las patrullas de vigilancia en el barrio San Francisco, se inició una persecución que culminó con la captura de un hombre conocido con el alias de ‘Yair’, de 26 años, quien presuntamente intimidó a un ciudadano con un arma blanca para despojarlo de un teléfono celular marca iPhone.

Durante el procedimiento fue recuperado el equipo móvil y devuelto a su propietario, quien expresó su agradecimiento a los uniformados por la efectiva intervención.

De igual forma, en el barrio La Victoria fue capturado un hombre conocido con el alias de ‘Migue’, de 37 años, quien, al parecer, participó en el hurto a un establecimiento de apuestas. El oportuno aviso de la comunidad y la activación de un Plan Candado permitieron interceptarlo y ponerlo a disposición de la autoridad competente.

De acuerdo con las investigaciones, una segunda persona también habría participado en este hecho, por lo que las autoridades continúan adelantando las labores investigativas para lograr su ubicación y captura.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

En lo corrido del año, se han capturado más de 3.862 personas por diferentes delitos, entre ellas, 587 por el delito de hurto.

“Seguimos obteniendo resultados contundentes en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Por ello, invitamos a la comunidad a denunciar y a cooperar con las autoridades para capturar y judicializar a los responsables de conductas que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.