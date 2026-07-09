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09 jul 2026 Actualizado 17:00

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Más de 2.000 cartageneros participan en talleres de Aguas de Cartagena para cuidar los recursos

Los encuentros comunitarios y las ferias ecológicas impactaron de manera positiva a estudiantes, docentes y líderes comunales

Actividades con la comunidad. // Aguas de Cartagena

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Más de 2.000 cartageneros participaron en 31 espacios de formación liderados por Aguas de Cartagena, donde aprendieron sobre el uso adecuado del agua, el saneamiento básico y la importancia de proteger los recursos naturales.

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Esta iniciativa hace parte de la estrategia de educación ambiental y sensibilización de la empresa, orientada a impulsar hábitos responsables, promover el cuidado del entorno y fortalecer la cultura de la legalidad en el acceso a los servicios públicos.

La programación incluyó talleres pedagógicos, actividades lúdicas, ferias ecológicas y encuentros comunitarios dirigidos a estudiantes, docentes, líderes sociales y habitantes de diferentes barrios y corregimientos del Distrito.

Las actividades se realizaron en las instituciones educativas El Edén, Santa María, María Auxiliadora y Nuestra Señora del Buen Aire, así como en los barrios Chino y La Puntilla, y en los corregimientos de Manzanillo del Mar y Bayunca.

Durante estos encuentros se abordaron temas relacionados con el consumo responsable del agua, la adecuada disposición de residuos sólidos, la conservación ambiental, el uso legal de los servicios públicos y la importancia de reportar conexiones fraudulentas que afectan la prestación del servicio.

Con estas acciones, Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con la educación ambiental y la participación comunitaria, promoviendo que niños, jóvenes y adultos adopten prácticas sostenibles y se conviertan en multiplicadores del cuidado del agua y del desarrollo sostenible de Cartagena.

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