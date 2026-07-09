Más de 2.000 cartageneros participan en talleres de Aguas de Cartagena para cuidar los recursos

Más de 2.000 cartageneros participaron en 31 espacios de formación liderados por Aguas de Cartagena, donde aprendieron sobre el uso adecuado del agua, el saneamiento básico y la importancia de proteger los recursos naturales.

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Esta iniciativa hace parte de la estrategia de educación ambiental y sensibilización de la empresa, orientada a impulsar hábitos responsables, promover el cuidado del entorno y fortalecer la cultura de la legalidad en el acceso a los servicios públicos.

La programación incluyó talleres pedagógicos, actividades lúdicas, ferias ecológicas y encuentros comunitarios dirigidos a estudiantes, docentes, líderes sociales y habitantes de diferentes barrios y corregimientos del Distrito.

Las actividades se realizaron en las instituciones educativas El Edén, Santa María, María Auxiliadora y Nuestra Señora del Buen Aire, así como en los barrios Chino y La Puntilla, y en los corregimientos de Manzanillo del Mar y Bayunca.

Durante estos encuentros se abordaron temas relacionados con el consumo responsable del agua, la adecuada disposición de residuos sólidos, la conservación ambiental, el uso legal de los servicios públicos y la importancia de reportar conexiones fraudulentas que afectan la prestación del servicio.

Con estas acciones, Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con la educación ambiental y la participación comunitaria, promoviendo que niños, jóvenes y adultos adopten prácticas sostenibles y se conviertan en multiplicadores del cuidado del agua y del desarrollo sostenible de Cartagena.