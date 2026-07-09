La secretaría de Educación lanza los premios “Saberes Heroicos: La noche de los mejores”

Con el propósito de reconocer y exaltar el compromiso, el talento y la excelencia de quienes contribuyen al fortalecimiento de la educación pública en el Distrito, la Secretaría de Educación de Cartagena realizó el lanzamiento oficial de los Premios Saberes Heroicos: La Noche de los Mejores, una iniciativa que distinguirá a estudiantes, docentes, directivos docentes, instituciones educativas y aliados estratégicos que se destacaron durante el año 2025 por sus aportes al desarrollo educativo, cultural, deportivo, científico y social de la ciudad.

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Durante el acto de lanzamiento de la segunda versión de estos reconocimientos, el secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez Monterrosa, destacó que los premios buscan visibilizar las experiencias que inspiran y transforman la educación pública de Cartagena.

“Con estos premios queremos reconocer el esfuerzo, la creatividad, la disciplina y el compromiso de quienes hacen posible que la educación pública de Cartagena avance cada día. Son historias de excelencia que merecen ser conocidas y celebradas por toda la ciudad”, expresó el funcionario.

Los Premios Saberes Heroicos contemplan seis categorías, distribuidas entre modalidades abiertas y cerradas, mediante las cuales se entregarán 24 reconocimientos a las mejores experiencias y logros de la comunidad educativa. Las categorías son:

• Pruebas Saber 11.

• Proyectos de Impacto.

• Ciencia, Tecnología e Innovación.

• Logros Deportivos.

• Logros Culturales.

• Reconocimientos y Homenajes.

El secretario Martínez explicó que el proceso de postulación será abierto, participativo y transparente, permitiendo que los aspirantes o terceros presenten las iniciativas y experiencias que consideren merecedoras de reconocimiento.

Las postulaciones estarán habilitadas del 15 al 22 de julio de 2026 y podrán realizarse diligenciando el formulario disponible en la página web oficial de la Secretaría de Educación Distrital.

El cronograma establece que los resultados de la evaluación serán publicados el 31 de julio, mientras que la ceremonia de premiación, denominada “La Noche de los Mejores”, se llevará a cabo el próximo 5 de agosto, en una gala en la que Cartagena rendirá homenaje a quienes, con su dedicación y liderazgo, contribuyen a construir una educación pública de mayor calidad.

Con esta iniciativa, la secretaría de Educación Distrital reafirma su compromiso con el reconocimiento del mérito, la promoción de las buenas prácticas educativas y la consolidación de una cultura de excelencia que motive a la comunidad educativa a seguir convirtiendo a Cartagena en una ciudad mejor educada.