La Policía Nacional incauta 6,5 kilogramos de marihuana bajo la modalidad de encomiendas

En total, fueron incautados más de 6.500 gramos de marihuana. // Policía Metropolitana de Cartagena

Como resultado de la ofensiva permanente contra el tráfico de estupefacientes, la Policía Nacional en Cartagena propinó un contundente golpe a las redes dedicadas a este delito, logrando la incautación de más de 6.500 gramos de marihuana en dos acciones operativas adelantadas en diferentes sectores de la ciudad.

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En el primer operativo, desarrollado mediante labores de inspección y control en una empresa de mensajería ubicada en el barrio El Bosque, el canino especializado en detección de narcóticos “Killer” alertó a los uniformados sobre un olor sospechoso proveniente de una encomienda enviada desde el interior del país con destino a la capital bolivarense, lo que motivó una revisión exhaustiva.

Durante el procedimiento fueron hallados cuatro paquetes rectangulares ocultos en la encomienda, con un peso superior a 3.000 gramos de marihuana.

En una segunda intervención, también realizada en una empresa de mensajería del mismo sector de la ciudad, el canino “Killer” detectó siete paquetes de marihuana distribuidos en dos encomiendas procedentes de la ciudad de Cali, con un peso aproximado de 3.500 gramos.

En total, fueron incautados más de 6.500 gramos de marihuana, cuyo valor comercial en el mercado ilegal supera los 20 millones de pesos.

La sustancia incautada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, como elemento material probatorio dentro de la investigación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó: “Con estos resultados, la Policía Nacional evita la comercialización de miles de dosis de marihuana en las calles de Cartagena, afectando las finanzas de las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes y fortaleciendo las acciones para proteger a niños, niñas, adolescentes y comunidades vulnerables.”

Asimismo, señaló que, en lo corrido del año, han sido capturadas 1.754 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y se han incautado más de 651 kilogramos de sustancias ilícitas, entre marihuana, base de coca y cocaína.