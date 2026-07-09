Joven arjonero salió a una misión militar en Rusia y no hay noticias sobre su paradero

Un verdadero drama viven los familiares de Heiner David Díaz Vega en el barrio Las Delicias del municipio de Arjona- Bolívar, tras su desaparición en Rusia mientras permanecía cumpliendo una labor militar.

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El joven de 24 años quien había prestado servicio en Malambo- Atlántico, laboraba en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, y tras el ofrecimiento de un conocido, decidió probar suerte en territorio europeo para sorpresa de sus familiares.

Los primeros días fueron “normales”, cuenta su padre Henry Díaz, acantonado en una base militar junto a algunos colombianos que viajaron con la misma intención de obtener mejores ingresos.

Sin embargo, el 14 de junio todo cambio, Heiner al parecer fue enviado a una misión en zona fronteriza con Ucrania, y de ahí en adelante todo ha sido incertidumbre en su pueblo natal, a miles de kilómetros.

“Yo me entero es cuando ya él está en Rusia, va en el avión, me muestra, me manda fotos donde están en una guarnición militar, todo muy bonito y después me dice papi vamos a una misión. Cuando ya está en esa misión me dice él, que tuvieron un enfrentamiento y muere uno de sus compañeros, él me dice papi estoy aquí asustado, estamos metidos en una trinchera; yo le dije tienes que tener cuidado. Luego de eso, él me llama nuevamente el 14 de junio tipo 10 de la noche diciéndome que va para otra misión, ya desde ahí no sé más nada de mi hijo”, aseguró su padre.

Hoy nadie entrega razones del joven padre de una niña, no hay una entidad ni dolientes en esta odisea que completa casi un mes. Desde el municipio bolivarense, solo piden a las autoridades colaboración con el Gobierno ruso y la misión diplomática, para encontrar respuestas, ojalá, que terminen en un abrazo y el pronto retorno a territorio nacional del muchacho.