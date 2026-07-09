Histórico: Capitán Nathalia Otálora asume el mando del buque científico ARC Simón Bolívar

En la base naval ARC “Bolívar” de la ciudad de Cartagena, se realizó la ceremonia de relevo del comando del Buque de Investigación Científica Marina ARC “Simón Bolívar”, donde el Capitán de Navío Carlos Andrés Torres Caraballo entregó el mando a la Capitán de Fragata Nathalia María Otálora Murillo, quien se convierte en la primera mujer en asumir el comando del ARC “Simón Bolívar”.

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Durante los últimos dos años, el Capitán de Navío Carlos Andrés Torres Caraballo lideró una gestión orientada al fortalecimiento de las capacidades científicas, hidrográficas y operacionales del ARC “Simón Bolívar”, buque al servicio del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), en las que se desarrollaron más de 5.500 millas náuticas de levantamientos batimétricos, insumo fundamental para la elaboración y actualización de las cartas náuticas del Caribe y el Pacífico colombiano; la ejecución del Crucero ERFEN, misión científica que permitió obtener información oceanográfica y meteorológica de alto valor para el estudio del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

A estos resultados se suma el mantenimiento y recuperación de más de 100 ayudas a la navegación, fortaleciendo la infraestructura marítima nacional y garantizando rutas seguras para el comercio marítimo, el turismo, la pesca y las operaciones navales. En materia de innovación tecnológica, lideró la instalación y prueba de un vehículo submarino no tripulado para desarrollar operaciones no intrusivas sobre el Galeón San José, fortaleciendo las capacidades de la Armada Nacional para la exploración e investigación del patrimonio cultural sumergido.

El Capitán de Navío Carlos Andrés Torres Caraballo asumirá una nueva destinación como Subdirector de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, donde continuará aportando su amplia experiencia y liderazgo a la formación integral de las futuras generaciones de oficiales de la Armada Nacional.

Por su parte, la Capitán de Fragata Nathalia Otálora, quien hasta la fecha se desempeñaba como Segundo Comandante del ARC “Simón Bolívar”, asumió el comando de esta unidad, dando continuidad a la misión científica del buque.

Ella es Oficial del Cuerpo Ejecutivo de Superficie, profesional en Ciencias Navales y Oceanografía Física, hidrógrafa categoría “A”, de 2021 a 2022 se desempeñó como Directora en el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacifico (CCCP), es especialista en Hidrografía y Política y Estrategia Marítima, magíster en Estrategia y Geopolítica, Magíster en Oceanografía, con una amplia trayectoria en investigación científica marina, hidrografía y gestión marítima, que le permite asumir este nombramiento con excelencia, liderazgo y vocación de servicio.

Así queda el comando del ARC “Simón Bolívar”:

• Comandante: Capitán de Fragata Nathalia María Otalora Murillo

• Segundo comandante: Capitán de Fragata Alberto José Rebolledo Lozano

• Jefe del Departamento de Ingeniería: Capitán de Corbeta Jason Enrique Pino Navarro

• Jefe del Departamento de Operaciones: Capitán de Corbeta Josedy Juan Herrera Mejía

• Jefe del Departamento de Cubierta y Laboratorios: Capitán de Corbeta Francisco Javier Torres Ramírez

• Jefe del Departamento de Logística: Teniente de Corbeta Santiago Vanegas Tuberquia

La ceremonia de relevo fue presidida por el Director General Marítimo, señor Contralmirante Hermann Aicardo León Rincón, con la asistencia de comandantes de los buques de investigación de la Dirección General Marítima, comandantes de unidades navales de la Armada de Colombia e invitados especiales.

Con este relevo de mando, la Autoridad Marítima Colombiana reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la investigación científica marina, la generación de conocimiento sobre los océanos y el desarrollo del talento humano, proyectando al buque de investigación ARC “Simón Bolívar” como un referente en la exploración y protección de los intereses marítimos nacionales, y el avance científico de Colombia.