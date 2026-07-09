Cárcel a ‘Pablo’, del Clan del Golfo, por desapariciones, homicidios y abusos sexuales en Antioquia

Enviado a la cárcel alias 'Pablo', por diferentes delitos en el Bajo Cauca antioqueño. Foto: Cortesía Fiscalía

Antioquia

Tras lograr su captura, efectuada por parte de tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Joan Sebastián Agudelo Florián, conocido con el alias de ‘Pablo’, presunto miembro de la subestructura Uldar Cardona Rueda del ‘Clan del Golfo’, por su presunta participación en homicidios, desapariciones forzadas y actos de violencia sexual en el Bajo Cauca antioqueño.

Según la investigación, Agudelo Florián sería el encargado de retener y trasladar a personas señaladas de colaborar o tener información sobre otros grupos armados ilegales, para luego someterlas a interrogatorios y tratos violentos por parte de los cabecillas de la organización.

Los hechos que se le imputan incluyen la desaparición forzada de un hombre el 3 de febrero de 2023 en El Bagre. La víctima fue sacada por la fuerza de su vivienda en el barrio 20 de Julio y trasladada a una zona rural de Zaragoza, donde fue golpeada e interrogada durante varias horas. Desde entonces, su paradero es desconocido.

Además, se le señala de participar en el secuestro y homicidio de un poblador del corregimiento La Palizada de El Bagre, ocurrido el 7 de julio de 2013, y en el abuso sexual de una mujer el 21 de abril de 2023 en Zaragoza. La víctima permaneció encerrada durante tres días en una finca, sometida a tratos crueles y degradantes por no responder a los cuestionamientos en su contra.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Agudelo Florián los delitos de homicidio, secuestro simple, concierto para delinquir, desaparición forzada, acceso carnal violento y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, todas las conductas agravadas.

El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.