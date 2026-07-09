Tom Hanks, una de las estrellas de cine más populares y reconocidas del mundo, cumple 70 años

Este jueves, el actor y cineasta estadounidense Tom Hanks cumple 70 años.

Hanks alcanzó la fama con papeles protagónicos en las comedias ‘Splash’, ‘¿Hogar, dulce hogar?’, ‘Deseo cumplido’ y ‘Un equipo muy especial’, junto a Geena Davis y Madonna.

Ganó dos premios Óscar consecutivos al Mejor Actor, interpretando a un abogado gay que padece sida en ‘Filadelfia’ y, posteriormente, al protagonista de ‘Forrest Gump’.

Hanks ha colaborado con Steven Spielberg en cinco películas: ‘Rescatando al soldado Ryan’, ‘Atrápame si puedes’, ‘La terminal’, ‘Puente de espías’ y ‘The Post: Los oscuros secretos del Pentágono’, y en tres miniseries ambientadas en la Segunda Guerra Mundial: ‘Hermanos de sangre’, ‘El Pacífico’ y ‘Maestros del aire’.

También ha colaborado con los directores Ron Howard, Nora Ephron y Robert Zemeckis.

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Hanks consolidó su estrellato cinematográfico con papeles protagónicos en las comedias románticas ‘Sintonía de amor’ y ‘Tienes un e-mail’.

Entre sus trabajos destacan los dramas ‘Apollo 13’, ‘Milagros inesperados’, ‘Náufrago’, ‘Camino a la perdición’, ‘Cloud Atlas: La red invisible’ y ‘Noticias del gran mundo’.

Los dramas biográficos como ‘Juego de poder’, ‘Capitán Phillips’, ‘El sueño de Walt’, ‘Sully: Hazaña en el Hudson’, ‘Un buen día en el vecindario’ y ‘Elvis’.

Interpretó al personaje principal en la serie de Robert Langdon, prestó su voz al Sheriff Woody en la franquicia de ‘Toy Story’ y tuvo varios papeles en ‘El expreso polar’.

Ha presentado ‘Saturday Night Live’ diez veces y fundó la productora Playtone, que ha producido varias miniseries y películas para televisión, entre ellas ‘De la Tierra a la Luna’, ‘John Adams’, ‘Cambio de estrategia’ y ‘Olive Kitteridge’.

Hanks dirigió y actuó en ‘Eso que tú haces’ y ‘El amor llama dos veces’.

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Recientemente prestó su voz para la quinta entrega de la película de animación ‘Toy Story 5’.

Conocido tanto por sus papeles cómicos como dramáticos, es una de las estrellas de cine más populares y reconocidas del mundo, y se le considera un ícono cultural estadounidense.

En 2020, Hanks se posicionó como el cuarto actor estadounidense con mayor recaudación de todos los tiempos.

Entre sus numerosos premios se incluyen dos Premios Óscar, siete Premios Emmy y cuatro Globos de Oro.

También ha sido nominado a cinco Premios BAFTA y un Premio Tony.

Recibió el Premio AFI a la Trayectoria en 2002, el Premio Kennedy Center Honors en 2014, la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016 y el Premio Cecil B. DeMille de los Globos de Oro en 2020.

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