Concejo impulsa seguimiento a la reactivación del Mercado de Santa Rita mediante audiencia pública

En sesión especial, el Concejo Distrital de Cartagena se trasladó al Mercado de Santa Rita, en el marco de la Proposición 011 de 2026, para realizar una audiencia pública con el propósito de conocer los avances del proceso de reactivación de este importante escenario comercial y escuchar las inquietudes de comerciantes, líderes comunitarios y ciudadanía en general.

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La participación ciudadana inició con la intervención de Jader García, quien manifestó la necesidad de realizar nuevas inversiones para atender el deterioro de la infraestructura del mercado. Asimismo, solicitó que se brinden garantías reales para su reactivación, al considerar que su puesta en funcionamiento representa una oportunidad para fortalecer la economía popular y beneficiar a más de 250 emprendedores y sus familias.

Por su parte, Margarita Giraldo García destacó el esfuerzo que durante años han realizado los comerciantes para mantener vivo el mercado, pese a las dificultades. En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer la comunicación y el trabajo conjunto con la Administración Distrital para consolidar el proyecto y cumplir los compromisos adquiridos con los locatarios.

Durante su intervención, Reinaldo Barrios Burgos presentó a Gladys Acevedo, una de las comerciantes más antiguas del Mercado de Santa Rita, resaltando que gracias a su actividad comercial logró sacar adelante a sus ocho hijos. Con este ejemplo, enfatizó la importancia social y económica del mercado y solicitó a la Administración Distrital mayor claridad sobre las obras de infraestructura pendientes, así como un cronograma con fechas concretas para su ejecución y puesta en funcionamiento.

Posteriormente, otros comerciantes, líderes y ciudadanos también intervinieron para expresar su preocupación por el estado actual del Mercado de Santa Rita. Los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer el respaldo institucional, acelerar las inversiones pendientes y avanzar en acciones concretas que permitan recuperar este importante espacio para el abastecimiento, la economía popular y el desarrollo comercial de la ciudad.

Al término de las intervenciones ciudadanas, la secretaria General del Distrito, María Patricia Porras, manifestó que la Administración tomó atenta nota de cada una de las inquietudes, propuestas y solicitudes presentadas por comerciantes y comunidad, reiterando el compromiso de continuar trabajando de manera articulada para avanzar en la recuperación y puesta en funcionamiento del mercado.

Finalmente, el concejal Armando Córdoba, hizo un llamado a agilizar las acciones necesarias para alcanzar una solución definitiva. Señaló que el Mercado de Santa Rita requiere decisiones concretas y un trabajo articulado entre la Administración Distrital, los comerciantes y la comunidad, con el fin de garantizar su reactivación y convertirlo nuevamente en un motor para la economía popular de Cartagena.