Alcalde Dumek Turbay solicita de manera firme la continuidad del general Gelver Peña en Cartagena

La petición del mandatario distrital surge en medio de las dinámicas institucionales de la Policía que suelen generar traslados de altos mandos a mitad de año. Turbay Paz fue enfático en señalar que la continuidad del alto oficial es fundamental para no romper la curva de aprendizaje ni debilitar los procesos operativos y las estrategias de seguridad que se ejecutan de manera articulada en el Distrito.

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“El general Peña conoce el territorio, se ha ganado la confianza de las comunidades y está liderando golpes contundentes contra las estructuras criminales”, argumentó el alcalde, destacando que un cambio de mando en este momento crucial podría frenar el ritmo de las intervenciones contra delitos de alto impacto como el homicidio, el hurto y la extorsión en las tres localidades de la capital bolivarense.

Bajo la gestión del general Peña, el Distrito y la Policía han implementado planes de choque en zonas críticas y operativos constantes en el Centro Histórico y las áreas turísticas, logrando importantes capturas de dinamizadores de la violencia. La administración distrital espera el respaldo del Gobierno nacional para dar estabilidad a la cúpula local y consolidar los planes de seguridad trazados para el segundo semestre del año.