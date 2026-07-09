Alcalde Dumek Turbay rehabilitará el emblemático Liceo de Bolívar tras una década de espera

Después de cerca de diez años esperando una intervención integral que permitiera solucionar los graves problemas estructurales de su sede principal, la comunidad de la Institución Educativa Liceo de Bolívar recibió con entusiasmo el anuncio del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, sobre la rehabilitación del plantel, uno de los colegios oficiales más emblemáticos de la ciudad y referente educativo durante sus 76 años de historia.

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La institución, ubicada en el barrio Daniel Lemaitre, hace parte del grupo de 35 colegios oficiales que serán intervenidos por la Administración Distrital, a través de la Secretaría de Educación, dentro de la tercera ola de inversiones del proyecto Modernización de la Infraestructura Educativa, una apuesta histórica que transformará los ambientes escolares de cerca de 25 mil estudiantes en las tres localidades de Cartagena.

Para directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, el anuncio representa el inicio de una transformación esperada, luego de años enfrentando el deterioro progresivo de la infraestructura, riesgos para la seguridad de la comunidad educativa y constantes solicitudes para lograr una solución definitiva.

”Desde 2017 venimos esperando una intervención general": rector de la I.E. Liceo de Bolívar

El rector de la Institución Educativa Liceo de Bolívar, Luis Manuel Varela Fontalvo, aseguró que la noticia representa el cumplimiento de una necesidad que la comunidad venía reclamando desde hace varios años.

“Toda la comunidad celebra este anuncio, ya que hace muchos años venimos esperando esta gran noticia. La infraestructura de la sede principal está bastante deteriorada y constantemente vienen cayendo placas de concreto de las vigas y columnas, poniendo en peligro la integridad no solo de los estudiantes, sino de toda la comunidad educativa. Lo recibimos con mucho agrado y esperamos que este anuncio pueda consolidarse muy pronto para contemplar el arreglo tan anhelado de esta institución emblemática para Cartagena”, manifestó.

El directivo recordó que la última intervención estructural importante se realizó hace 25 años y que desde 2017 la comunidad educativa insistía en la necesidad de una rehabilitación integral.

“Desde 2017 venimos esperando una intervención general de la planta física porque comenzaron a presentarse situaciones de riesgo para los estudiantes. Incluso hubo protestas de estudiantes, docentes y padres de familia. Hoy, prácticamente diez años después, recibimos esta noticia que nos llena de alegría y esperanza”, afirmó.

Una intervención que recuperará espacios históricos y creará nuevos ambientes para aprender

Las obras contemplan la rehabilitación de los principales elementos estructurales del colegio, incluyendo vigas, columnas y zonas que actualmente permanecen restringidas por el riesgo que representan para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Asimismo, serán intervenidas más de 15 aulas de clase con trabajos de adecuación, pintura y mejoramiento de sus condiciones físicas, además de la recuperación de ventanas, pasamanos y escenarios deportivos.

Uno de los proyectos más esperados por la comunidad educativa será la recuperación del restaurante escolar, donde ahora los estudiantes podrán recibir alimentos preparados en sitio, reemplazando las actuales raciones industrializadas del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

A ello se sumará la construcción de una nueva cancha de kickball y de un parque recreativo en un espacio que actualmente no cuenta con ningún tipo de infraestructura para el disfrute de los estudiantes.

“Lo más importante es recuperar las vigas y columnas que hoy presentan un deterioro muy grande y representan un riesgo para todos. Además tendremos una nueva cancha de kickball, un parque para nuestros estudiantes y se recuperará el restaurante escolar para que podamos tener alimentación preparada en la institución. También serán restablecidas las canchas deportivas y más de la mitad de las aulas de clase serán intervenidas. Es una transformación muy importante para toda la comunidad educativa”, explicó el rector.

Según Varela Fontalvo, esta intervención permitirá que el Liceo de Bolívar continúe fortaleciendo el legado educativo que durante más de siete décadas ha construido en Cartagena.

“Esta intervención nos permitirá recobrar ese liderazgo que ha tenido el Liceo de Bolívar durante sus 76 años de historia. Es una institución emblemática de Cartagena y de la región Caribe, de donde han egresado médicos, ingenieros, periodistas, deportistas, escritores y muchos profesionales que hoy le aportan al desarrollo de la ciudad y del país”, destacó.

“Necesitamos aulas dignas para poder recibir una educación”

La noticia también fue recibida con entusiasmo por estudiantes y docentes, quienes consideran que la rehabilitación mejorará tanto la seguridad como las condiciones para desarrollar los procesos académicos.

La personera estudiantil, Daniela García, aseguró que la intervención beneficiará directamente a toda la comunidad educativa. “La verdad es que esto es un avance. Somos más de 2.000 estudiantes los que nos vamos a beneficiar con esta intervención. Necesitamos aulas dignas para poder recibir una educación, aprender y en un futuro representar a nuestra ciudad”, expresó.

La estudiante recordó que actualmente existen múltiples afectaciones que dificultan el normal desarrollo de las clases.

“Tenemos vigas fragmentadas con muchas grietas. Cuando llueve los techos presentan filtraciones y muchos salones deben evacuarse porque no están en condiciones para recibir clases. Además, los baños tampoco están en buen estado y eso también afecta nuestra calidad de vida dentro del colegio”, señaló.

Por su parte, Emerson Enrique de Arco Aguilar, docente de la institución desde hace 27 años, destacó que la comunidad llevaba mucho tiempo esperando una solución definitiva.

“Recibimos esta noticia con muchísima satisfacción porque es algo que estábamos esperando desde hace muchos años. Hemos visto cómo la planta física se ha ido deteriorando considerablemente, hasta el punto de sentirnos en riesgo por el estado de las estructuras. Esta intervención permitirá brindar mayor seguridad y también mejores ambientes escolares para fortalecer la calidad de la educación que reciben nuestros estudiantes”, manifestó.

El docente también agradeció al alcalde Dumek Turbay por priorizar las necesidades del plantel.

“Queremos agradecerle al señor alcalde la disposición que ha tenido para escuchar el clamor de esta institución y atender una necesidad urgente como era resolver los problemas de infraestructura que durante tantos años afectaron a nuestra comunidad educativa”, concluyó.

Con esta intervención, la Alcaldía Mayor de Cartagena continúa consolidando la mayor apuesta de modernización de infraestructura educativa en la historia reciente de la ciudad, garantizando espacios seguros, modernos y dignos para miles de estudiantes cartageneros.