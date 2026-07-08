Prepárese: estos municipios del Atlántico se quedarán sin energía este jueves 9 de julio

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

Varios municipios del Atlántico tendrán interrupciones programadas en el servicio de energía este jueves 9 de julio debido a trabajos de mantenimiento y adecuación de la red eléctrica que ejecutará personal técnico de Air-e Intervenida.

La suspensión más extensa se realizará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en sectores de Juan de Acosta, Tubará y Piojó, donde se desarrollarán obras en la infraestructura eléctrica.

¿Dónde serán las interrupciones?

En Juan de Acosta, la medida afectará barrios como Santa Teresa, Buenos Aires, El Bolsillo, El Porvenir, Villa Estadio, Bellavista y Las Flores, entre otros. También estarán sin servicio la cabecera de Piojó y corregimientos como Aguasvivas, El Cerrito, Saco y La Chorrera, además de sectores turísticos y rurales de Tubará, entre ellos Puerto Velero, Caño Dulce, Salinas del Rey, Puerto Caimán, Playa Mendoza y El Morro.

En el municipio de Baranoa, el corte de energía se extenderá durante el mismo horario en el sector de Barahona y el corregimiento de Saco, como parte de las labores programadas por la empresa.

Por otra parte, en Puerto Colombia se instalarán postes entre las 8:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde, por lo que habrá interrupciones del servicio en las calles 7 a la 9D con carreras 5 a la 7, en los sectores Centro y Solimar.

Finalmente, en el barrio El Prado, en Barranquilla, se realizarán trabajos menores en tres puntos de la red. Las suspensiones serán de corta duración: de 7:50 a. m. a 8:40 a. m. en la carrera 50 con calle 74; de 8:50 a. m. a 9:40 a. m. en la carrera 58 con calle 75; y de 9:50 a. m. a 10:40 a. m. en la carrera 48 con calle 72.