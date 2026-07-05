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05 jul 2026 Actualizado 16:50

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Cartagena

Hombre y mujer hallados sin vida en zona rural de Turbana, Bolívar

Las dos personas fueron encontradas con cuatro kilómetros de distancia en jurisdicción del corregimiento de Ballestas

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Luego de ser alertada por la comunidad, la Policía Nacional llegó hasta una vía terciaria, conocida como trocha vía Sr Katanga en jurisdicción de Ballestas, Bolívar, donde halló el cuerpo sin vida, de un hombre, identificado como Jainder Eugenio Bossio Pérez, de 38 años, conocido como “Yeison”.

Aproximadamente cuatro kilómetros más adelante del primer procedimiento de inspección judicial, se halló el cuerpo sin vida, de una mujer, aun sin identificar plenamente, quien al parecer de acuerdo con información recolectada era conocida como Ana.

Los actos urgentes estuvieron a cargo de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN.

La Policía Metropolitana de Cartagena dispuso de un equipo técnico para el esclarecimiento de este hecho.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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