Rescatan a niña de 3 años que estaba abandonada y bajo llave en una vivienda de Los Mártires

Una niña de 3 años fue rescatada en la madrugada de este lunes en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, luego de ser hallada sola y encerrada bajo llave en el interior de una vivienda. El operativo fue adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Policía de Infancia y Adolescencia.

Según las autoridades, uniformados que adelantaban labores de patrullaje en horas de la madrugada fueron alertados por residentes del sector, quienes reportaron escuchar voces de auxilio provenientes del interior del inmueble. Ante el reporte, los policías se desplazaron de inmediato al lugar y, con autorización de uno de los residentes, ingresaron a la vivienda, donde encontraron a la menor sola, bajo llave y sin ningún adulto responsable a cargo, informó la Policía Metropolitana de Bogotá a través de su cuenta de X:

Una vez iniciadas las diligencias, las autoridades lograron establecer comunicación con la progenitora de la niña, una ciudadana extranjera, quien reconoció haber dejado sola a su hija mientras asistía a una reunión social. El hecho derivó en la activación de los protocolos de protección a la infancia por parte de las autoridades distritales.

La menor fue trasladada al Centro Especializado Revivir, donde se activó la ruta de verificación y restablecimiento de derechos con el fin de garantizar su integridad física y psicológica. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el caso, aunque la situación queda en manos del ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia para determinar las responsabilidades penales de la progenitora.