Capturado en Bogotá hombre señalado de robar un vehículo a mano armada en Puente Aranda

Un hombre fue capturado este sábado en Bogotá tras una persecución por tierra y aire en la que participó el helicóptero Halcón de la Policía Metropolitana. El operativo se inició luego de que la víctima reportara el robo de su vehículo mediante la Línea de Emergencias 123, tras ser atracada en el barrio Torremolinos, en la localidad de Puente Aranda.

Una vez recibido el reporte, las autoridades activaron el plan candado e identificaron otro vehículo en el que se movilizaba el sospechoso. Al percatarse de la presencia de las patrullas, el conductor emprendió la huida. Fue entonces cuando se activó el apoyo aéreo.

La persecución se extendió por los barrios Galán y El Jazmín, hasta que el automotor fue interceptado en la carrera 50 con calle Segunda, donde se materializó la captura del implicado. En el procedimiento no se reportaron personas lesionadas.

Durante el operativo, las autoridades incautaron un arma traumática que, al parecer, habría sido utilizada para cometer el robo, e inmovilizaron el vehículo en el que escapaba el sospechoso. El automotor hurtado fue recuperado minutos después del atraco.

El Teniente Coronel Óscar Campaña, comandante de la estación de Policía de Puente Aranda, señaló que la reacción oportuna de las patrullas, el plan candado y el acompañamiento del Halcón permitieron capturar al sospechoso, incautar el arma e inmovilizar el vehículo involucrado.

Ante el seguimiento coordinado, la Secretaría de Seguridad de Bogotá destacó la efectividad de la operación a través de sus canales oficiales:

El helicóptero Halcón opera en Bogotá en el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura. Actualmente, tres aeronaves de este tipo patrullan la ciudad, equipadas con cámaras nocturnas, infrarrojos, detectores de calor y otros dispositivos tecnológicos.

El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes.