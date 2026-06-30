Capturados nueve presuntos miembros de la ‘Oficina de la Costa’ en Cartagena

En desarrollo de la estrategia frontal contra la extorsión, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó una serie de operaciones que permitieron la captura de nueve presuntos integrantes del grupo delincuencial “Oficina de la Costa”, quienes, al parecer, estarían vinculados con actividades extorsivas que afectaban a comerciantes de diferentes sectores de Cartagena.

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El primer operativo se desarrolló de manera simultánea en las ciudades de Cartagena, Arauca y Duitama.

El mega operativo fue desplegado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional en Cartagena, en el que tras varios meses de investigación y seguimiento, fueron capturadas seis personas mediante orden judicial y se realizó la notificación de un capturado en centro carcelario, para un total de siete presuntos integrantes de una estructura criminal dedicada a la extorsión.

De acuerdo con las investigaciones, esta organización llegaba hasta establecimientos comerciales para realizar exigencias económicas que oscilaban entre uno y cinco millones de pesos mensuales, a cambio de no atentar contra la integridad de los propietarios ni de sus trabajadores.

Los capturados fueron identificados como alias ‘Nelcirys’, de 35 años, quien tendría una trayectoria delictiva de cinco años y sería la encargada de coordinar la logística de la estructura; alias ‘Monito’, de 23 años; ‘Emerson’, de 19 años; ‘Alan’, de 19 años; ‘Juanda’, de 20 años, y ‘Juan Mecánico’, de 46 años, quienes presuntamente entregaban panfletos extorsivos y realizaban amenazas a comerciantes. En total registran siete anotaciones judiciales por los delitos de extorsión, lesiones personales, receptación, porte ilegal de armas de fuego y hurto agravado.

Asimismo, alias ‘Taka Taka’, de 19 años, fue notificado de la orden de captura en la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Duitama (Boyacá). Según las investigaciones, sería el encargado de realizar llamadas extorsivas y presenta tres anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes.

Dos capturados en operativo antiextorsión en Olaya Herrera

De manera paralela, el GAULA adelantó un operativo controlado antiextorsión en el barrio Olaya Herrera, donde fueron capturados en flagrancia alias ‘Chulo’, de 19 años, natural de Cartagena, y alias ‘Abuelo’, de 44 años, natural de Sincelejo, quienes, al parecer, exigían dinero a comerciantes de los barrios Fredonia, Las Américas y Nuevo Paraíso.

Las investigaciones indican que estos dos presuntos delincuentes distribuían panfletos extorsivos con fotografías de establecimientos comerciales y residencias de sus víctimas, identificándose como integrantes de un grupo multicrimen. Mediante estas amenazas habrían exigido sumas entre uno y diez millones de pesos a cambio de no atentar contra la vida e integridad de comerciantes y trabajadores.

Durante este procedimiento fueron incautados dos teléfonos celulares, una motocicleta y 662 mil pesos en efectivo, presuntamente producto de la extorsión.

Alias ‘Chulo’ registra dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, mientras que alias ‘Abuelo’ presenta un antecedente judicial por lesiones personales.

Los siete capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión. Por su parte, alias ‘Chulo’ y ‘Abuelo’ fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de extorsión, a la espera de las audiencias que definan su situación judicial.

Denunciar es la mejor vía contra la extorsión

Tenga en cuenta que si usted es amenazado de manera directa o por terceras personas para cumplir con el pago de exigencias económicas: ¡NO PAGUE, DENUNCIE! No acceda a las peticiones sin una asesoría, el pago de extorsión fortalece la cadena criminal de los delincuentes.

“En Cartagena, en lo corrido del año, se han capturado 46 personas por el delito de extorsión, por eso reiteramos nuestro llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.