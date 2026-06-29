Club Talentos Cartageneros: campeón en la Copa Bogotá Soccer Kids
La escuela de la capital bolivarense se quedó con el título en la categoría 2018
Luego de superar 3-1 a Villanos de República Dominicana en un cerrado compromiso, el Club Talentos Cartageneros se coronó campeón de la categoría 2018, en la Copa Bogotá Soccer Kids.
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El equipo dirigido por el profesor Felipe Rodríguez, con niños entre 7 y 8 años, mostró personalidad en la cancha y exhibiendo juego colectivo, logró superar a un visitante que basó su estrategia en la media distancia. Durante todo el campeonato, los cartageneros ganaron con autoridad a equipos como Millonarios, Patriotas, y CD KAHO Manchester City.
Así mismo, Talentos aportó al goleador del torneo con Thiago Insignares, quien logró anotar en 10 oportunidades.
NÓMINA CAMPEONA
*Emiliano José Otero Insignare
*Joshua Salinas Ramos
*Emil Rafael Mora Paniza
*David Luis Cuadros Blanco
*Clixman Abraham Meléndez Cantillo
*Andrés Daniel Vizcaíno Rodríguez
*Daniel Ignacio Aguirre Calderón
*Liam David Valiente Rodríguez
*Juan Diego Suárez Muñoz
*Felipe Gómez Ramírez
*Alfredo Young Torres
*Thiago David Insignares Núñez
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DT: Felipe Rodríguez
AT: Joaquín Solano
Director Deportivo: Henry Calderón Hernández
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.