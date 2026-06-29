Club Talentos Cartageneros: campeón en la Copa Bogotá Soccer Kids

Luego de superar 3-1 a Villanos de República Dominicana en un cerrado compromiso, el Club Talentos Cartageneros se coronó campeón de la categoría 2018, en la Copa Bogotá Soccer Kids.

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El equipo dirigido por el profesor Felipe Rodríguez, con niños entre 7 y 8 años, mostró personalidad en la cancha y exhibiendo juego colectivo, logró superar a un visitante que basó su estrategia en la media distancia. Durante todo el campeonato, los cartageneros ganaron con autoridad a equipos como Millonarios, Patriotas, y CD KAHO Manchester City.

Así mismo, Talentos aportó al goleador del torneo con Thiago Insignares, quien logró anotar en 10 oportunidades.

NÓMINA CAMPEONA

*Emiliano José Otero Insignare

*Joshua Salinas Ramos

*Emil Rafael Mora Paniza

*David Luis Cuadros Blanco

*Clixman Abraham Meléndez Cantillo

*Andrés Daniel Vizcaíno Rodríguez

*Daniel Ignacio Aguirre Calderón

*Liam David Valiente Rodríguez

*Juan Diego Suárez Muñoz

*Felipe Gómez Ramírez

*Alfredo Young Torres

*Thiago David Insignares Núñez

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DT: Felipe Rodríguez

AT: Joaquín Solano

Director Deportivo: Henry Calderón Hernández