Coagronorte renueva imagen de Arroz Zulia y fortalece su liderazgo como referente agrícola. / Foto: Johana Obando.

Norte de Santander

El 27 de junio de 1967 en el municipio de Tibú, Norte de Santander, se materializó el sueño de pequeños agricultores. De ahí nació Coagronorte, la cooperativa agrícola que ha contribuido al crecimiento arrocero en nuestra región.

59 años después, Coagronorte continúa consolidándose como uno de los principales motores de desarrollo agrícola en Norte de Santander y para celebrarlo, hicieron el lanzamiento de la nueva imagen de Arroz Zulia.

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De acuerdo con Guillermo Infante, gerente general de Coagronorte, los nuevos empaques de Arroz Zulia están elaborados con materiales biodegradables que incorporan modernos códigos de seguridad para brindar mayor confianza a los consumidores.

Además, “Zulia”, la emblemática garza que se puede apreciar en los cultivos de arroz, será la protagonista de esta nueva imagen.

La elección de la garza “Zulia” se hizo de manera conjuntan, con el apoyo de los asociados y sus familias.

Coagronorte, primera empresa con sello Marca Región

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Es de resaltar que esta nueva imagen cuenta con el sello Marca Región de Norte de Santander, una iniciativa impulsada por el gobierno departamental con la que busca destacar los productos más representativos de la región.

Con esta certificación, Coagronorte se convierte en la primera empresa en incorporar este distintivo en sus productos, fortaleciendo la identidad regional y promoviendo el consumo de productos elaborados por agricultores nortesantandereanos.