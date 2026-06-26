Veolia rechaza agresión contra operario de barrido y hace un llamado al respeto en Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Cúcuta

Indignación en Cúcuta luego de conocerse un video de cámara de seguridad, donde un ciudadano agrede física y verbalmente a un operario de barrido de Veolia.

Este video fue conocido a través de redes sociales, donde se evidencia la discusión que tuvieron el operario de barrido y un ciudadano, en una calle de la capital nortesantandereana, mientras el trabajador adelantaba sus funciones en vía pública.

La discusión cada vez fue más intensa, al punto de terminar en la agresión física.

“En Veolia Norte de Santander rechazamos de manera enfática la agresión de la que fue víctima uno de nuestros operarios de barrido”, expresó Humberto Posada, gerente de la compañía en esta región.

Añadió que “el respecto es uno de los valores fundamentales en nuestra organización y así debe actuar cada persona que hace parte de ella. Colombia y Cúcuta nos necesitan unidos. Somos el mismo equipo. No hay unos contra otros”.

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Pidió a la ciudadanía respeto y un trato humano hacia todos los operarios que prestan su servicio en Veolia.

“Nuestros operarios de barrido desempeñan una labor de limpieza y cuidado con nuestros espacios públicos, en búsqueda de una Cúcuta impecable. Todos los días se levantan a trabajar para hacer de esta ciudad, un mejor lugar para vivir”, indicó Posada.

Veolia aclara que las tarifas no dependen de los operarios

Posada aprovechó además la oportunidad para aclarar que, las tarifas que se ven reflejadas en las facturas, “no son responsabilidad de nuestros colaboradores. Hacen parte de un marco tarifario establecido, en el cual estamos trabajando, con la alcaldía y los diferentes entes de control, para poder mejorar este tema”.

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Lo anterior porque, en el video se evidencia un reclamo que le hizo el hombre al trabajador, por las tarifas altas que estarían pagando.Agregó que ante cualquier queja, los ciudadanos pueden usar los canales de atención habilitados por la empresa.

“Nuestros colaboradores en campo han venido desarrollando una labor impecable y ellos no son los responsables de recibir este tipo de inquietudes. Sin embargo, si se hace de manera respetuosa, ellos los ayudarán a guiarlos para usar los canales que corresponden".