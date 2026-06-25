Bolívar, más eficiente: 1.º en el Caribe en desempeño institucional y 3.º del país

De acuerdo con los resultados del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión (FURAG), el departamento alcanzó una calificación de 95 puntos en 2025, ubicándose como el tercer mejor departamento del país, solo por debajo de Cundinamarca y Valle del Cauca, y ocupando el primer lugar en la región Caribe.

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El resultado representa un crecimiento histórico de 27,2 puntos en apenas dos años. Mientras en la medición correspondiente a 2023 la Gobernación obtuvo 67,8 puntos, en 2024 ascendió a 83,3 y en 2025 alcanzó los 95 puntos, consolidándose dentro del quintil más alto de desempeño institucional a nivel nacional.

“Este resultado demuestra que en Bolívar no solo ejecutamos obras; también fortalecemos la institucionalidad para que cada decisión, cada inversión y cada proyecto se haga con transparencia, planeación y eficiencia. Estar entre los tres mejores departamentos de Colombia nos compromete a seguir trabajando con más disciplina y resultados para la gente”, afirmó el gobernador Yamil Arana.

El FURAG es la herramienta mediante la cual el Gobierno Nacional evalúa la gestión de las entidades públicas en aspectos como planeación, seguimiento, control interno, administración de riesgos, transparencia, fortalecimiento institucional y orientación a resultados. Más que un formulario de reporte constituye un instrumento que permite medir la capacidad de las entidades para mejorar continuamente su gestión y generar mayor valor público.

Con este puntaje, la Gobernación de Bolívar supera ampliamente el promedio de las entidades de su mismo grupo, que se ubica en 83,7 puntos, evidenciando avances significativos en la articulación entre dependencias, el fortalecimiento de los procesos internos, la gestión del riesgo, el seguimiento a los planes institucionales y la calidad de los servicios que presta a la ciudadanía.

La secretaria de Planeación, Susana Puerta, destacó que este avance es el resultado de un trabajo técnico y articulado en toda la administración departamental. “Este crecimiento sostenido refleja una cultura institucional orientada a la mejora continua. Hemos fortalecido nuestros procesos de planeación, seguimiento y evaluación, permitiendo que la Gobernación responda con mayor eficiencia a los retos de la gestión pública y a las necesidades de los bolivarenses”, señaló.

Para los ciudadanos, este resultado se traduce en una administración con mayores capacidades para planear, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar sus políticas públicas, con mejores controles, mayor transparencia y una gestión cada vez más enfocada en ofrecer servicios eficientes y de calidad.

Este reconocimiento confirma el compromiso de la Gobernación de Bolívar con la consolidación de una gestión pública moderna, transparente, eficiente y orientada a resultados, producto del trabajo articulado de todas las dependencias y del fortalecimiento permanente de sus capacidades institucionales.