Dos presuntos abusadores sexuales fueron judicializados en Bolívar

Los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que jueces de control de garantías en Bolívar impusieran medidas de aseguramiento carcelarias a dos hombres, señalados de abusar sexualmente de menores de edad.

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Uno de los hechos se registró en marzo de 2022 en una vivienda del barrio El Pozón de Cartagena.

La investigación determinó que un hombre de 62 años abusó sexualmente, y por la fuerza, de una menor de edad.

La víctima, de 12 años, quien es familiar de la nieta del ahora procesado habría sido intimidada con quitarle la vida si contaba lo sucedido. El supuesto agresor fue capturado por la Policía Nacional el pasado 9 de junio en El Pozón.

Por hechos similares fue judicializado un hombre de 46 años quien, presuntamente accedió carnalmente a su vecina, de 15 años.

Consta en el proceso que el 30 de junio de 2025 el ahora implicado, al parecer, intimidó con arma de fuego a la joven y la amenazó con asesinar a sus padres si no accedía a sus pretensiones.

La agresión ocurrió en el barrio La Esperanza del municipio de San Pablo. Su detención estuvo a cargo de la Policía Nacional, el 31 de mayo.

Los dos hombres fueron imputados, según sus posibles responsabilidades individuales, con delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso carnal violento, ambas conductas agravadas. Ninguno aceptó cargos.