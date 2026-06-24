Detenida en aeropuerto de Cartagena por narcotráfico: presuntamente iba a Países Bajos con droga

La Policía Nacional de Colombia, en desarrollo de controles rutinarios en la terminal aérea durante el abordaje de vuelos nacionales e internacionales, capturó en flagrancia a una mujer de 47 años, de nacionalidad colombiana, quien pretendía abordar un vuelo con destino a Ámsterdam (Países Bajos) y posteriormente a Palma de Mallorca (España), transportando más de dos kilos de cocaína ocultos en dos maletas de doble fondo dentro de su equipaje de mano.

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La pericia de los funcionarios de la Policía Nacional permitió mediante labores de vigilancia y procedimiento de perfilamiento a pasajeros, capturar a esta persona y la incautación de tres láminas con una sustancia, la cual fue sometida a la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), dando como resultado positivo para Cocaína.

La capturada, natural de Tuluá (Valle), fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes.

Con este importante resultado se logra evitar la comercialización de más de 5 mil dosis de cocaína la cual está avaluada en 80.000 euros, equivalentes a más de 300 millones de pesos, en el mercado internacional.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 1.667 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más 622 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Este resultado demuestra nuestro compromiso permanente en la lucha contra el narcotráfico y las estructuras criminales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, sostuvo.