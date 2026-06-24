Cayó presunto jíbaro con 65 dosis de marihuana en Cicuco, Bolívar

La historia de “Pedrito el Escamoso” en las calles de Cicuco tuvo un capítulo inesperado. Esta vez no fue por una conquista ni por una de sus ocurrencias, sino porque terminó esposado luego de ser sorprendido con varias dosis de marihuana durante un procedimiento de control realizado por la Policía Nacional.

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La captura se produjo en la calle 22 con carrera 9, sector conocido como el Matadero, en el barrio Sur de ese municipio bolivarense. Allí, uniformados de la Zona de Atención Policial realizaban labores de patrullaje y vigilancia cuando observaron a un hombre vestido con suéter rojo y pantaloneta negra, cuya actitud llamó la atención de los policías.

Al practicarle un registro personal, los uniformados notaron un abultamiento en uno de sus bolsillos. El ciudadano sacó voluntariamente una bolsa plástica azul que contenía varias bolsas transparentes con una sustancia vegetal que, por sus características, se asemejaba a la marihuana.

Tras la verificación, los policías hallaron un total de 65 dosis del estupefaciente, por lo que procedieron a capturarlo en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El detenido fue identificado con el alias de “Pedrito el Escamoso”, de 32 años de edad, quien fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por los hechos que se le atribuyen.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estos resultados operativos. “Nuestros uniformados continúan desarrollando acciones permanentes de vigilancia y control en todos los municipios del departamento. Seguiremos trabajando para combatir el tráfico local de estupefacientes y proteger la tranquilidad de los ciudadanos”, agregó el oficial.

Con esta captura, la Policía Nacional reiteró su llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia, contribuyendo así a cerrarles el paso a quienes pretenden dedicarse al expendio de sustancias alucinógenas en el departamento.