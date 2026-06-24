Cartageneros disfrutaron del triunfo de Colombia en el Mundial 2026 con pantallas gigantes

Desde las 7:00 de la noche del martes, 23 de junio, con total acogida, los cartageneros se apostaron sobre la Villa Olímpica, en la Avenida Pedro de Heredia; y el Parque del barrio Bicentenario, donde disfrutaron de actividades previas y del emocionante triunfo de la Selección Colombia (1-0) sobre RD Congo, en el marco del Mundial de Fútbol 2026.

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La iniciativa, en cabeza del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, contó con el acompañamiento del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), en la Villa Olímpica; y de la Secretaría del Interior, en el Parque de Bicentenario, sector Barrios Unidos.

La concurrida jornada, una vez más, evidenció la importancia del fútbol y el deporte desde su capacidad para generar espacios de sano disfrute, sentido de pertenencia y apropiación de los símbolos que congregan a todo el país, dispuestos desde el Distrito. El buen comportamiento se destacó en ambos puntos dispuestos.

En el caso de la Villa Olímpica, el club de Running Heroicos se sumó com una antesala de activación en torno al deporte y hábitos saludables, en articulación con el IDER. Mientras que, en Bicentenario, también se desarrollaron diversas actividades lúdicas.