Avanza recuperación del Complejo Deportivo El Campestre

La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, continúa avanzando en la recuperación integral del Complejo Deportivo El Campestre. Se trata de una obra priorizada desde el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), cuyo avance físico ya es cercano al 60 % y representa una de las principales apuestas del Gobierno distrital para fortalecer la infraestructura deportiva y recuperar espacios públicos para el bienestar de las comunidades.

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Las obras avanzan en diferentes frentes para garantizar la recuperación integral del escenario deportivo. Una de las principales intervenciones es la construcción de un cerramiento perimetral en todo el complejo, conformado por un muro en concreto de alta resistencia y estructura en tubo galvanizado, que permitirá fortalecer la seguridad, controlar el acceso de visitantes y brindar mejores condiciones para niños, deportistas y familias.

En la pista profesional de patinaje se le retiró la cubierta existente para instalar una nueva, además del mantenimiento de toda la estructura metálica. De manera paralela, se adelantan trabajos de adecuación en los baños, graderías y zonas de circulación, donde se renovaron pisos en concreto, se realizaron nuevos acabados y se instalaron adoquines y elementos de urbanismo.

La intervención también contempla la rehabilitación de la pista auxiliar de patinaje, mediante la reposición del pavimento asfáltico y la construcción de nuevos andenes en concreto. Asimismo, se construye una nueva cancha múltiple con cerramiento independiente, permitiendo que diferentes disciplinas deportivas puedan desarrollarse simultáneamente en condiciones de seguridad.

Como parte de la transformación del complejo, el proyecto incorporará una nueva zona de juegos infantiles, pensada para ampliar la oferta recreativa y ofrecer un espacio seguro de esparcimiento para los niños que visiten el escenario junto a sus familias.

Adicionalmente, la Administración distrital proyecta la intervención de la cancha de sóftbol ubicada al interior del complejo, con el propósito de continuar fortaleciendo este importante escenario deportivo y ampliar las condiciones para la práctica de diferentes disciplinas.

La recuperación integral también incluye el mantenimiento de los kioscos existentes, con la reposición de cubiertas y la intervención de las estructuras deterioradas; la instalación de nuevas bancas, un moderno sistema de iluminación LED y la adecuación de cerca de 1.000 metros cuadrados de zonas verdes y paisajismo, que transformarán el entorno y ofrecerán espacios más seguros, funcionales y agradables para la comunidad.

Antes del inicio de las obras, el Complejo Deportivo El Campestre presentaba un alto nivel de deterioro que limitaba su uso por parte de la comunidad. La intervención permitirá recuperar este espacio para la práctica deportiva, la recreación y la integración de niños, jóvenes, adultos y personas mayores en condiciones de seguridad y comodidad.

“La recuperación del Complejo Deportivo El Campestre representa mucho más que una obra de infraestructura; es la oportunidad de devolverle a la comunidad un espacio seguro, moderno y digno para el deporte, la recreación y el encuentro de las familias. Seguimos recuperando escenarios que durante años estuvieron olvidados para ponerlos nuevamente al servicio de los cartageneros”, dijo el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

Por su parte, el director del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), Andrés Porras, destacó que esta intervención permitirá recuperar un escenario emblemático, ampliando las oportunidades para la práctica deportiva y la recreación de la comunidad.

“Con esta obra no solo estamos renovando la infraestructura del Complejo Deportivo El Campestre; estamos devolviendo a la comunidad un espacio muy importante de la ciudad pensado para el deporte, la recreación y el encuentro de las familias. Nuestro propósito es entregar un escenario moderno, seguro y funcional que responda a las necesidades de niños, jóvenes, deportistas y de todos los cartageneros que durante años esperaron esta transformación”.

Además del impacto social que tendrá la obra una vez sea entregada, su ejecución también ha contribuido a dinamizar la economía local mediante la generación de aproximadamente 100 empleos directos, vinculando mano de obra cartagenera en los diferentes frentes de trabajo.

La recuperación del Complejo Deportivo El Campestre hace parte de las acciones que adelanta la Administración distrital para seguir fortaleciendo la red de escenarios deportivos de Cartagena y ampliar las oportunidades para la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del espacio público. Este proyecto se suma a otras intervenciones que buscan transformar escenarios emblemáticos de la ciudad y generar entornos más seguros, incluyentes y adecuados para las comunidades.

“Durante mucho tiempo este escenario estuvo en condiciones muy precarias y eso afectaba la seguridad del sector. Hoy vemos una transformación que nos llena de esperanza porque este complejo volverá a ser un espacio para el deporte, la recreación y el encuentro de las familias. Aquí se beneficiarán más de 10 mil personas de barrios como Alto Campestre, Campestre, Vista Hermosa y 20 de Julio, que durante años esperaron una intervención como esta. Agradecemos al Distrito y al alcalde Dumek Turbay por mirar hacia nuestra comunidad y devolvernos un escenario digno”, comentó Nicolás Lorduy, presidente de la Junta de Acción Comunal de Alto Campestre.

Una vez culminen las obras, el Complejo Deportivo El Campestre ofrecerá espacios renovados para la práctica de diferentes disciplinas deportivas, la recreación y el encuentro de las familias, permitiendo que miles de habitantes de la Localidad Industrial y de la Bahía (Localidad 3) disfruten nuevamente de un escenario moderno, seguro y adecuado para fortalecer la convivencia y promover estilos de vida saludables.