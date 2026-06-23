Más de 37 años de prisión para hombre señalado de asesinar a su pareja en Simití, Bolívar

Las pruebas aportadas por una fiscal en Simití (Bolívar) permitieron que un juez de conocimiento condenara a 37 años y 6 meses de prisión a un hombre de 38 años responsable de asesinar a su pareja sentimental.

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Los hechos ocurrieron el pasado 20 de mayo en una vivienda del barrio Tres Cruces, donde el ahora sentenciado le causó múltiples heridas con arma blanca a su compañera sentimental, de 22 años.

Debido a las lesiones causadas, la víctima falleció de manera instantánea. El procesado fue capturado por la Policía Nacional, poco después de cometer el crimen.

Durante las audiencias preliminares el agresor admitió su responsabilidad en el delito de feminicidio agravado.

Además, fue inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena. Esta decisión quedó ejecutoriada.