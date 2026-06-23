Incautan más de 41 kilos de cocaína que serían enviados a Alemania desde un puerto de Cartagena

Un nuevo golpe al narcotráfico propinaron las autoridades en el puerto de Cartagena, donde uniformados de la Policía Antinarcóticos lograron la incautación de 41,8 kilogramos de clorhidrato de cocaína que pretendían ser enviados hacia Alemania, ocultos en el sistema refrigerado de una carga de exportación.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, la sustancia ilícita fue detectada durante labores de inspección y control realizadas en la terminal marítima, evitando así que el cargamento llegara a territorio europeo.

Las investigaciones preliminares indican que los narcotraficantes acondicionaron compartimientos dentro del sistema de enfriamiento de la carga para intentar evadir los controles de las autoridades.

La institución informó que con este resultado se evitó la comercialización de más de 104.000 dosis de cocaína en el mercado internacional y se afectaron las finanzas de las organizaciones criminales en más de 228 millones de pesos.

Este decomiso se suma a una serie de operaciones adelantadas recientemente en Cartagena contra las redes dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

En los últimos días, las autoridades han logrado interceptar cargamentos de cocaína con destino a países como España, Italia y Alemania, utilizando diversas modalidades de ocultamiento en productos y cargas destinadas a exportación.

La Policía Nacional reiteró que continuará fortaleciendo los controles en los puertos del país para contrarrestar las actividades de las organizaciones dedicadas al narcotráfico y evitar que utilicen la infraestructura portuaria colombiana para el envío de drogas hacia Europa y otros mercados internacionales.