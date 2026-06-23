CREG propone incentivos económicos para hogares que ahorren energía ante la llegada de El Niño

En un esfuerzo por mitigar los impactos del fenómeno de El Niño sobre el sistema eléctrico nacional, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) presentó un proyecto de resolución que busca otorgar incentivos económicos a los hogares y usuarios regulados que logren reducir su consumo de energía.

La propuesta surge tras la confirmación del IDEAM, sobre la presencia de condiciones del fenómeno de El Niño en el océano Pacífico, con expectativas de que estas se intensifiquen durante el segundo semestre de este año.

Ante este panorama, la CREG busca anticiparse a posibles afectaciones en el Sistema Interconectado Nacional promoviendo un uso más eficiente del recurso.

El mecanismo propuesto establece una meta individual de ahorro para cada usuario, la cual será calculada con base en su consumo histórico de los últimos doce meses.

En el proyecto se plantea que aquellos usuarios que logren reducir significativamente su consumo frente a su meta establecida recibirán un reconocimiento económico al finalizar el programa. Los beneficios serán mayores para quienes alcancen los ahorros relativos más altos dentro de su grupo.

Por el contrario, el proyecto contempla que quienes aumenten de manera significativa su consumo durante la vigencia de este programa transitorio podrían ver un cargo adicional en su factura.

El director de la CREG, Antonio Jiménez Rivera manifestó que el programa está diseñado para ser autofinanciado. Esto significa que los recursos obtenidos por los cobros adicionales a quienes consuman en exceso se redistribuirán principalmente entre los usuarios que demuestren un mayor ahorro relativo según su categoría y estrato.

Destacó que con esta iniciativa se busca “incentivar el uso eficiente de la energía y anticiparnos a las posibles afectaciones”. Asimismo, se garantizó que los usuarios tendrán total transparencia, ya que en sus facturas podrán consultar su meta individual, los ahorros reconocidos, los cobros adicionales (si aplican) y una comparación de su desempeño frente a otros usuarios de su misma categoría.

La medida se proyecta inicialmente para un periodo de seis meses, con la posibilidad de prorrogarse por otros seis meses dependiendo de las condiciones. Es importante señalar que el programa no afectará a quienes presenten pequeñas variaciones en su consumo ni interferirá con la libre elección del prestador del servicio.