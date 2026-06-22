Norma Parra recibe reconocimiento en el Congreso de la República

La médica colombiana fue exaltada por su trayectoria, liderazgo y aporte al desarrollo de la medicina estética en Colombia y Latinoamérica.

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La doctora Norma Parra, una de las profesionales más reconocidas y admiradas del sector de la medicina estética, recibió un reconocimiento en las instalaciones del Congreso de la República por su trayectoria, su compromiso con la excelencia y su aporte al fortalecimiento de la medicina estética, regenerativa y de bienestar en Colombia y Latinoamérica.

Este reconocimiento resalta el trabajo de una mujer que ha construido una carrera basada en la innovación, disciplina y búsqueda permanente de los más altos estándares de calidad para sus pacientes.

Médica Cirujana de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestrías en Medicina Estética de la Universidad Complutense de Madrid y la UDIMA de España, además de formación especializada en dermocosmética, medicina regenerativa y manejo integral del sobrepeso y la obesidad, Norma Parra se ha consolidado como una profesional de referencia dentro de una industria en constante evolución.

Su trabajo resalta por la aplicación de técnicas avanzadas enfocadas en rejuvenecimiento facial, armonización estética, calidad de la piel y bienestar integral, siempre bajo principios de ética médica, seguridad y resultados naturales que respetan la esencia de cada paciente.

Gracias a su profesionalismo, experiencia y capacidad para generar confianza, se ha convertido en una de las médicas estéticas más consultadas por destacadas figuras públicas, empresarios, modelos, presentadoras, actores, actrices, influencers, creadores de contenido, líderes de opinión y personalidades de diversos sectores que buscan potenciar su imagen y bienestar con respaldo médico especializado.

La combinación de conocimiento científico, visión empresarial, liderazgo, sensibilidad humana y pasión por la medicina le ha permitido construir una marca profesional sólida, posicionándola como una de las mujeres más influyentes y prometedoras del sector estético en la región.