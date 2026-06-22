Dos capturados por movilizarse con arma de fuego ilegal en Cartagena
Una motocicleta fue incautada
En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar, en las últimas horas, a dos sujetos, quienes tenían en su poder un arma de fuego.
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El operativo se llevó a cabo en la variante Mamonal - Gambote, donde las patrullas de vigilancia capturaron a dos sujetos conocidos como alias ‘Lobo’ y alias ‘Pablo’, de 24 y 20 años, respectivamente, quienes se movilizaban en una motocicleta durante horas de la noche. Al ser interceptados, se les practicó un registro, encontrándoles un arma de fuego tipo pistola, un cargador y un cartucho sin percutir.
Los capturados, al parecer, pretendían cometer un hurto en el sector, evitando con esta acción una posible afectación a la convivencia y la seguridad ciudadana. Presentan anotaciones judiciales como indiciados por los delitos de hurto, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego.
Los capturados y los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.
La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego, capturando 530 personas e incautando 338 armas de fuego ilegales.
“Este resultado demuestra el compromiso de la Policía Nacional para anticiparse al delito y evitar situaciones que pongan en riesgo la tranquilidad de los cartageneros. Continuaremos fortaleciendo los controles y las acciones operativas para contrarrestar el porte ilegal de armas de fuego”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.