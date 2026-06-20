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20 jun 2026 Actualizado 12:21

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Internacional

Hezbolá confirma alto el fuego en vigor con Israel, al que acusa de violarlo

Así lo confirmó Hezbolá a través de un mensaje público en su canal de Telegram.

Bandera de Hezbolá. I Foto: Getty Images.

Bandera de Hezbolá. I Foto: Getty Images. / shmooj

Bandera de Hezbolá. I Foto: Getty Images.
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El grupo chií libanés Hezbolá confirmó este sábado que se ha adherido al alto el fuego con Israel desde la noche de este viernes, 19 de junio, aunque acusó al país vecino de violarlo desde que entró en vigor.

La formación armada afirmó que “se ha adherido al alto el fuego desde la noche del viernes 19 de junio, incluso después de que el enemigo lo violara desde el primer momento”, apunta en un comunicado publicado en su canal oficial de Telegram.

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