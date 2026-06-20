Hezbolá confirma alto el fuego en vigor con Israel, al que acusa de violarlo

El grupo chií libanés Hezbolá confirmó este sábado que se ha adherido al alto el fuego con Israel desde la noche de este viernes, 19 de junio, aunque acusó al país vecino de violarlo desde que entró en vigor.

La formación armada afirmó que “se ha adherido al alto el fuego desde la noche del viernes 19 de junio, incluso después de que el enemigo lo violara desde el primer momento”, apunta en un comunicado publicado en su canal oficial de Telegram.