Villa Adelaida: una nueva casa para artesanos, diseñadores y creadores de todo el país

Una nueva casa para artesanos, diseñadores y creadores de todo el país. MinCultura

El Ministerio de las Culturas abrió las puertas de Villa Adelaida, un espacio concebido para reunir a artesanos, diseñadores, arquitectos, artistas y emprendedores culturales de distintas regiones del país alrededor de la creación, la innovación y los saberes tradicionales.

Ubicada en una casona patrimonial construida en la década de 1920, en Bogotá, Villa Adelaida se convierte en el primer Centro Nacional de Innovación y Diseño Cultural, con una programación permanente orientada a fortalecer las industrias creativas y generar nuevas oportunidades para quienes encuentran en la cultura una forma de preservar la identidad y construir desarrollo.

Más allá de un edificio, el nuevo espacio indicaron, busca convertirse en un lugar de encuentro para las comunidades creativas del país, donde las tradiciones dialoguen con las nuevas tecnologías y se promueva la experimentación en campos como el diseño de modas, la arquitectura, el diseño industrial y las artes aplicadas.

En diálogo con Caracol Radio, la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, calificó la inauguración como “un hito para el Estado colombiano” y aseguró que por primera vez estos sectores contarán con una atención institucional directa.

“Ningún ministerio ni el Estado habían atendido directamente el diseño industrial, la arquitectura y el diseño de modas”, afirmó la ministra.

Según explicó, el propósito es reconocer la riqueza creativa del país y convertirla en una fuente de innovación, empleo y fortalecimiento de las economías culturales.

La ministra señaló que Villa Adelaida también buscará impulsar el desarrollo de nuevos materiales y textiles biodegradables, así como intercambios internacionales que permitan proyectar el talento colombiano y fomentar nuevas formas de creación.

Pero uno de los principales objetivos del espacio, explicó Kadamani, es servir como un punto de encuentro entre los territorios.

“Queremos desdibujar las fronteras entre norte y sur, entre región y distrito, entre tradición y contemporaneidad”, indicó a Caracol Radio.

Ampliar Cerrar

Kadamani explicó que la intención es que las comunidades creativas de diferentes regiones encuentren en Villa Adelaida un lugar para compartir conocimientos y fortalecer las identidades culturales del país.

“Queremos que nuestras identidades, desde la tradición, empiecen a dialogar con las nuevas tecnologías”, agregó la jefe de la cartera cultural.

Una casa con historia

La historia de Villa Adelaida también refleja las distintas etapas que ha atravesado el país. La casona fue primero propiedad del pedagogo Agustín Nieto Caballero, posteriormente hizo parte de la vida nocturna bogotana y años después terminó en manos del narcotráfico, hasta ser recuperada por el Estado mediante un proceso de extinción de dominio.

Ampliar Cerrar

Hoy, ese inmueble inicia una nueva etapa vinculada a la cultura y la creación.

“Como toda cultura colombiana, empezó hoy un renacer cultural”, expresó la ministra.

Con exposiciones, procesos de creación en vivo, emprendimientos y proyectos que reúnen saberes ancestrales y diseño contemporáneo, Villa Adelaida inicia su camino con la intención de convertirse en una nueva casa para los oficios, las ideas y la creatividad colombiana.