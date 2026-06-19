Sushi para perros: el emprendimiento de Ana Lucía, una niña de 9 años amante de los animales

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Ana Lucía Martín habla sobre su emprendimiento de sushi para perros

Los emprendedores, pequeños o grandes, han encontrado en las redes sociales la plataforma ideal para dar a conocer sus productos o servicios.

A través de ellas, Ana Lucía Martín, con el apoyo y asesoría de su padre Manuel, ha dado a conocer una idea que es respuesta al amor por las mascotas.

Sushi Pet, @sushipetcol, se llama la cuenta de Instagram y TikTok a través de las cuales Ana, a sus 9 años, ofrece al público sushi especial para perros.

“Yo estaba en un restaurante con mi papá y mi hermano, entró un perrito y le iba a dar del sushi que yo estaba comiendo pero mi papá dijo que no le podía dar de eso porque contiene sal y muchas cosas que nosotros podemos comer y ellos no”, dijo la niña a 6AM W.

Según contó, en ese momento se le ocurrió la idea: “el producto es 100% colombiano, contiene arroz sin sal, pollo molido, zanahoria, espinaca, semilla de chía y quinoa, algo que no les hace daño a ellos”.

Ana aseguró que ella, junto a su papá hacen la preparación de los rollos y que ya están desarrollando un producto similar para gatos.

Fotos: Manuel Martín. Ampliar Fotos: Manuel Martín. Cerrar

Escuche la entrevista completa:

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