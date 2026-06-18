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“Niños quedan traumatizados”: alarmantes datos de Unicef por ataques de Israel en el Líbano

Marcoluigi Corsi, representante de Unicef en el Líbano, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de los niños que han sido víctimas físicas y psicológicas de los ataques de Israel en ese territorio.

Señaló que, según datos del Ministerio de Salud libanés, desde marzo van 247 niños que perdieron la vida en medio de los ataques y la violencia. Además, reveló que son más de 900 niños los que han sufrido mutilaciones.

Apuntó que aunque gran parte de los niños están heridos físicamente, muchos de ellos están afectados psicológicamente.

“Varios de esos niños se enfrentaron a esa situación (guerra) desde dos años atrás, en el 2024 (…). El aspecto psicológico es desafiante porque los niños quedan traumatizados y no pueden volver a sus lugares y tener una vida normal”, indicó.

Afectación en la educación de los niños

Estamos haciendo lo que podemos para que los niños sigan aprendiendo, pero las condiciones que tenemos, sobre todo en lugares de refugio, no son las que permitan aprender.

Aclaró que hay lugares temporales a los que los niños pueden ir o a través de servicios en línea. No obstante, aclaró que en la mayor parte de los casos es “difícil” porque son desplazados.

Escuche la entrevista completa aquí:

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