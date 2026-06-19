congresista de Florida Carlos Giménez se pronuncia sobre las elecciones en Colombia y conflicto Irán

A pocos días de las elecciones presidenciales de Colombia en el exterior, líderes de la comunidad colombiana y funcionarios electos participaron en una rueda de prensa realizada en la sede del Departamento de Elecciones de Miami-Dade, en Doral.

El encuentro contó con la presencia de la supervisora de elecciones de Miami-Dade, Alina García; el congresista republicano por Florida, Carlos Giménez; el comisionado Fabio Andrade y otros funcionarios electos locales, quienes abordaron la jornada electoral que se llevará a cabo para los colombianos residentes en el exterior.

En entrevista con Caracol Radio, el congresista Carlos Giménez hizo un llamado a los colombianos habilitados para votar en el sur de la Florida a participar en las urnas.

“Es sumamente importante”, afirmó el legislador, al señalar que el resultado de las elecciones definirá quién ocupará la Presidencia de Colombia y marcará el rumbo del país durante los próximos años. Asimismo, sostuvo que quienes tienen derecho al voto deben ejercerlo y advirtió que quienes no participen luego no deberían quejarse de los resultados.

Giménez también se refirió a la importancia de estos comicios para la relación entre Colombia y Estados Unidos. Durante la conversación, reiteró sus críticas al presidente Gustavo Petro y aseguró que un eventual giro político hacia la izquierda podría afectar la seguridad de ambos países.

“He sido un crítico muy grande del presidente Petro”, afirmó el congresista, quien además señaló que las políticas del actual mandatario colombiano no solo afectan, en su opinión, la seguridad de Estados Unidos sino también la del pueblo colombiano. En ese contexto, mencionó a Venezuela, Cuba y Nicaragua como ejemplos de países que, según dijo, Colombia debería evitar replicar.

El congresista insistió en que los ciudadanos deben votar de acuerdo con su conciencia, pero subrayó que el futuro de Colombia está en manos de quienes participen en la jornada electoral.

La situación con Irán

Durante la entrevista, Caracol Radio también consultó al congresista sobre la actual tensión entre Estados Unidos e Irán.

Giménez aseguró que mantiene su desconfianza hacia el régimen iraní y manifestó preocupación por las aspiraciones nucleares de ese país. Además, advirtió sobre cualquier intento de afectar rutas estratégicas para el comercio internacional, en aparente referencia a posibles restricciones o amenazas sobre corredores marítimos clave para la economía global.

Según explicó, Estados Unidos no debería permitir acciones que interfieran con la libre circulación del comercio mundial, pues podrían sentar un precedente para que otros países intenten ejercer controles similares sobre puntos estratégicos de navegación.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

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