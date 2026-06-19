Afinia suspende mantenimientos y activa plan especial durante la segunda vuelta presidencial

Con el objetivo de asegurar la normal prestación del servicio de energía durante la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 21 de junio, Afinia, filial del Grupo EPM, activó un plan especial de contingencia que contempla monitoreo permanente de la red eléctrica, disponibilidad de personal técnico y suspensión de trabajos programados que impliquen interrupciones del servicio.

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La compañía no realizará mantenimientos que generen interrupciones durante el fin de semana electoral ni durante los días de escrutinio, priorizando la estabilidad del sistema eléctrico en este proceso democrático.

La medida regirá durante la Ley Seca, es decir, desde las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio, y también durante los días posteriores en los que se adelantarán los escrutinios.

Afinia precisa que en casos de emergencia o contingencias que afecten la confiabilidad del sistema ejecutará maniobras o trabajos correctivos para garantizar la prestación del servicio.

“Más de 1.000 trabajadores estarán desplegados en los territorios donde operamos, atentos para atender de manera oportuna cualquier eventualidad que pueda presentarse en la infraestructura eléctrica. Nuestro compromiso es brindar un servicio confiable y respaldar a las comunidades, autoridades y organismos electorales durante este importante momento para el país”, manifestó Ricardo Arango, gerente general de Afinia.

El seguimiento de la operación se realizará en tiempo real desde el Centro de Operación de Red (COR), que supervisará la red de alta y media tensión y las subestaciones, permitiendo una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

Entre las principales acciones del plan de contingencia se destacan:

* Monitoreo permanente de la red eléctrica y las subestaciones.

* Coordinación continua con cuadrillas y personal de campo para atender interrupciones.

* Aplicación de protocolos para garantizar la seguridad y estabilidad del sistema.

* Disponibilidad de materiales y equipos en Cartagena, Montería y Valledupar.

* Articulación con áreas de seguridad y gestión del riesgo para el seguimiento de infraestructura estratégica.

La compañía mantendrá canales de coordinación activos y personal disponible las 24 horas para atender cualquier requerimiento operativo durante el proceso electoral.