“No existe información que ponga en riesgo el certamen electoral en Córdoba”: Erasmo Zuleta

“No existe información o indicios que pongan en riesgo el certamen electoral en Córdoba”: gobernador Erasmo Zuleta. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, dijo que el departamento contaría con todas las garantías para que la jornada electoral del próximo 21 de junio se desarrolle con normalidad en los 30 municipios del departamento.

Tras un consejo extraordinario de seguridad, el mandatario departamental afirmó que en Córdoba “no hay riesgo para el desarrollo de la jornada electoral”.

“Según los reportes que tenemos de las diferentes instituciones, no existe información o indicios que pongan en riesgo el certamen electoral o a la ciudadanía en nuestro territorio. Queremos pedirle a la ciudadanía que denuncie los hechos que deban denunciar que pongan en riesgo el certamen electoral o a nuestra gente en el departamento de Córdoba”, expresó el gobernador Zuleta.

“Queremos hacer una invitación a todos los colombianos en nuestro departamento: la política no puede ser una actividad que genere confrontación, que genere violencia o genere odio; como colombianos debemos abrazarnos como un solo pueblo y respetar nuestras diferencias”, agregó.

Finalmente, las autoridades confirmaron que el próximo sábado, 20 de junio, será instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) a nivel regional, el cual sesionaría de manera permanente desde las 8:00 a.m.

“El PMU permitirá una coordinación de forma directa e inmediata ante cualquier requerimiento operativo y preventivo antes, durante y después de la jornada de votaciones”, destacó la administración departamental.