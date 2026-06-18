Sabrina Carpenter obtiene una orden de alejamiento de 5 años contra un presunto acosador

La cantautora y actriz estadounidense Sabrina Carpenter ha obtenido una orden de alejamiento de 5 años contra un hombre que, según ella, ha intentado entrar repetidamente en su casa.

Entre otras restricciones, William Applegate, de 31 años, tiene ahora la obligación de mantenerse a una distancia mínima de 91 metros de la cantante, su hermana y su pareja y de no poseer armas de fuego ni intentar comunicarse con Carpenter.

Applegate, quien compareció ante el tribunal sin abogado, declaró durante la audiencia que él y Carpenter necesitaban “estar juntos cuanto antes” porque forman parte de un programa militar clasificado que vela por la “seguridad nacional y global”.

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Aunque Carpenter tenía previsto testificar de forma remota, la estrella del pop de 27 años finalmente no fue citada a declarar.

Applegate supuestamente intentó entrar en la casa de Carpenter en Los Ángeles en más de una docena de ocasiones.

En una petición, Carpenter alegó que Applegate fue arrestado el mes pasado tras agredir a un guardia de seguridad y llegar hasta la puerta de su casa.

El 29 de mayo, el juez dictó una orden de alejamiento temporal.

Applegate admitió haber estado en la residencia de Carpenter, insistiendo en que la cantante de “Espresso” lo quería allí y afirmando que su equipo y las autoridades estaban trabajando en su contra.

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Además, dijo estar “más que dispuesto” a mantenerse alejado de la ganadora del Grammy si ella se lo pedía directamente, aunque también habría escrito en una contrademanda que Carpenter intentó comunicarse con él mirándolo directamente, mientras cantaba durante su presentación en Coachella en abril.

El abogado Blair Berk, quien representa a la cantante, habría dicho al juez David L. Wasserman que Carpenter “teme por su seguridad personal y la de los miembros de su familia” debido a las acciones de Applegate.

No parece que se hayan presentado cargos penales contra Applegate, aunque hay una investigación criminal en curso.