Obras para reparar tubería que abastece a Buenaventura avanzan pese al difícil acceso

Buenaventura, Valle del Cauca

Las labores para reparar la tubería que suministra agua al 70% de los habitantes de Buenaventura continúan en medio de las dificultades que representan el clima, la topografía y las condiciones de acceso a la zona afectada.

Para apoyar los trabajos, la Gobernación del Valle dispuso maquinaria pesada en el sector de El Venado. De acuerdo con el reciente reporte entregado por las autoridades, ya se ha removido cerca del 80% del material que impedía llegar al punto exacto de la emergencia.

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“A la fecha nosotros tenemos disponibles dos maquinarias que se encuentran trabajando en la zona, que es de difícil acceso, en la que para el ingreso de la maquinaria requerimos atravesar por un río. Hemos tenido algunas dificultades técnicas que han sido solventadas y solucionadas por la Gobernación del Valle del Cauca de manera inmediata”, indicó Diana Lorena Vanegas, secretaria encargada de Gestión del Riesgo.

La funcionaria hizo un llamado al Gobierno Nacional para apoyar la emergencia con más maquinaria, al señalar que una mayor capacidad operativa permitiría acelerar los trabajos.

Mientras avanzan las labores, el abastecimiento de agua se mantiene mediante carrotanques. Aunque en el territorio hay 18 vehículos, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, reveló que dos de los cinco enviados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo permanecen varados y que aún no han llegado los apoyos adicionales anunciados por el Gobierno Nacional.

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La administración departamental indicó que se requieren al menos 23 carrotanques para atender la demanda de las comunidades afectadas.

Según el cronograma establecido por el Puesto de Mando Unificado, el servicio de acueducto podría restablecerse el próximo sábado 20 de junio, siempre y cuando las condiciones climáticas y de seguridad permitan continuar con las obras sin contratiempos.