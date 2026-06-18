Garantizada la seguridad en zona rural del municipio de Bolívar, no habrá traslado de puestos

La solicitud de traslado de tres puestos de votación en el municipio de Bolívar en el Valle del Cauca se había hecho en el marco del último Comité Departamental de Seguimiento Electoral donde se evaluaron las condiciones de seguridad para la jornada del próximo domingo 21 de junio.

Las autoridades definieron que no se realizará el traslado de puestos de votación y que será la Fuerza Pública responsable del buen desarrollo de los comicios de la segunda vuelta presidencial.

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La solicitud de trasladar tres mesas de la zona rural a la urbana, se hizo debido a enfrentamientos que se han presentado en los últimos días en la parte alta del municipio.

“Hoy, luego de las mesas de trabajo que hemos realizado con nuestra Fuerza Pública y con todas las entidades, hemos podido evaluar las condiciones de seguridad y el Ejército nos ha planteado que el robusto dispositivo de seguridad que se tiene en esta zona del departamento podrá garantizar el acompañamiento y el monitoreo permanente de cada uno de los puestos de votación”, informó Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del departamento.

En Bolívar, según informó la Registraduría, hay más de 13 mil personas habilitadas para votar en 15 puestos de votación.