Expo Emprender y Cúcuta en Descuento impulsarán la economía de Norte de Santander este fin de semana

Cúcuta

En una alianza estratégica entre la Gobernación de Norte de Santander y la Cámara de Comercio de Cúcuta, se llevará a cabo dos estrategias que buscan fortalecer la economía en la zona de frontera: Expo Emprender y Cúcuta en Cúcuta.

Olger López, secretario de Desarrollo Económico del departamento, señaló en entrevista con Caracol Radio, que este tipo de iniciativas buscan generar oportunidades de comercialización de los emprendedores y empresas tradicionales con presencia en la región, con precios de fabrica.

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Expo Emprender contará con más de 55 emprendedores

De acuerdo a lo informado por López, más de 55 emprendedores de distintos sectores económicos se darán cita en Expo Emprender.

“El propósito es que puedan comercializar sus productos y servicios en el corazón de la ciudad comercial, que es el Parque Santander, y que tengan un espacio para fortalecer sus negocios y conectar con nuevos clientes”.

Cúcuta en Descuento ahora será a mitad de año

Así mismo y de manera simultanea se realizará la cuarta edición de Cúcuta en Descuento, estrategia donde se concentrarán 50 marcas locales del gremio de la moda y el calzado, para ofrecer su inventario a precios especiales.

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Con esta iniciativa se busca dinamizar las ventas del gremio, que de acuerdo con cifras entregadas por sus voceros, ha presentado una disminución considerable para este año 2026.

De acuerdo a lo anunciado por el funcionario, en Cúcuta en Descuento se podrá comprar:

Franelas desde 25 mil pesos.

Calzado desde 30 mil pesos.

Jeans desde 30 mil pesos.

Pantallas gigantes para ver el mundial

Estas dos estrategias contarán además con actividades culturales en vivo y con pantallas gigantes, donde se proyectarán los partidos del mundial.

La cita está para que este sábado 20 de junio, desde las 8:00 de la mañana y hasta las 10:00 de la noche, los cucuteños apoyen el producto local y visiten el parque Santander.