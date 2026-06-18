Desmantelado presunto expendio de estupefacientes en Zambrano, Bolívar

En una nueva ofensiva contra el microtráfico en el departamento de Bolívar, la Policía Nacional capturó a un hombre señalado de presuntamente dedicarse a la comercialización de sustancias estupefacientes en el municipio de Zambrano.

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La captura se materializó mediante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en una vivienda ubicada en el barrio San José. Según las investigaciones, el capturado presuntamente ejercía como expendedor de drogas al servicio del Clan del Golfo.

Durante el procedimiento, los investigadores hallaron dosis de sustancias estupefacientes listas para su distribución y dinero en efectivo que sería producto de la venta del alucinógeno.

El hombre, fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Además, las autoridades establecieron que le registran anotaciones judiciales por el mismo delito.

“Continuamos adelantando acciones contundentes contra el microtráfico y las estructuras criminales que buscan afectar la seguridad y la convivencia de los bolivarenses. Este resultado es producto del trabajo investigativo de nuestros policías y de la información suministrada por la comunidad”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier actividad relacionada con el tráfico de estupefacientes, contribuyendo así a la construcción de entornos más seguros.