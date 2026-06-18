Confirmado: Una secuela de la película ‘El Grinch’ se encuentra oficialmente en producción

Este jueves se confirmó que la secuela de la película de 2000 ‘El Grinch’ está oficialmente en producción con el regreso del cineasta y actor estadounidense Ron Howard a la dirección.

Por otra parte, el actor y comediante canadiense Jim Carrey se encuentra en conversaciones para volver a interpretar el papel del Grinch.

‘El Grinch’ es una comedia navideña de 2000, dirigida por Ron Howard y escrita por Jeffrey Price y Peter S. Seaman, basada libremente en el libro infantil homónimo de Dr. Seuss de 1957.

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Fue la primera de las dos adaptaciones de libros de Dr. Seuss a largometrajes de acción real y la segunda adaptación del libro tras el especial de televisión animado de 1966.

Narrada por Anthony Hopkins, la película está protagonizada por Jim Carrey como el Grinch, una criatura verde misántropa que vive en el Monte Crumpit, que desprecia la Navidad y a los alegres habitantes de Villa Quién y se propone sabotear su celebración navideña.

El reparto secundario incluye a Jeffrey Tambor, Christine Baranski, Bill Irwin, Taylor Momsen y Molly Shannon.

‘El Grinch’ se estrenó en cines de Estados Unidos el 17 de noviembre.

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La película recibió críticas mixtas y fue un éxito de taquilla, recaudando 351 millones de dólares con un presupuesto de 123 millones, convirtiéndose en la película más taquillera del año 2000 en Estados Unidos, la sexta más taquillera a nivel mundial y la cuarta película navideña más taquillera de todos los tiempos, solo superada por ‘Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York’ de 1992.

En la edición 73 de los Premios Óscar, la película ganó el premio a “Mejor Maquillaje y Peluquería”, además de obtener nominaciones a “Mejor Diseño de Producción” y “Mejor Diseño de Vestuario”.

La actuación de Carrey le valió una nominación al Globo de Oro al “Mejor Actor de Comedia o Musical”.