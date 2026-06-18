Cayeron dos jóvenes en María La Baja con marihuana y arma de fuego ilegal

En el marco del Plan Cazador, la ofensiva de la Policía Nacional contra el tráfico local de estupefacientes permitió la captura en flagrancia de dos presuntos expendedores de drogas durante diligencias de allanamiento y registro adelantadas en el corregimiento de San Pablo, jurisdicción del municipio de María La Baja, Bolívar.

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Los procedimientos fueron desarrollados por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), con apoyo de la Infantería de Marina, logrando la captura de dos sujetos de 18 y de 19, quienes son señalados de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Durante las diligencias judiciales, las autoridades incautaron un revólver calibre 38 y aproximadamente 100 gramos de marihuana, elementos que presuntamente eran utilizados para el desarrollo de actividades ilícitas en esta población del norte de Bolívar.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Policía Judicial, los capturados al parecer se dedicaban a la comercialización de sustancias estupefacientes en el corregimiento de San Pablo. Además, registran anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA).

“Continuamos desarrollando acciones operativas y judiciales contundentes contra las estructuras y personas dedicadas al tráfico de estupefacientes en los municipios del departamento. Estos resultados son producto del trabajo investigativo y de la articulación con nuestras Fuerzas Militares para garantizar la seguridad y tranquilidad de los bolivarenses”, agregó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los capturados, junto con los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará con el proceso judicial correspondiente para definir su situación jurídica.