Horóscopo del profesor Salomón 17 de junio de 2026: Géminis y Capricornio, se viene una gran noticia

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este miércoles 17 de junio de 2026, en donde signos como Géminis y Capricornio destacan por grandes anuncios de ascensos y buenas perspectivas para proyectos, mientras que para signos como Aries y Piscis es momento de analizar la situación y mantener la calma para mejorar en lo emocional.

El 17 (1+7=8) destaca por ser el número del infinito (∞). Los que nacen bajo este número son consideradas personas inteligentes y muy creativas, aunque lo que más destaca de ustedes es la intuición. Este es un don increíble que les puede ayudar a alcanzar las metas que se proponen por medio de corazonadas y el correcto uso del razonamiento. Su número es el 3850.

A los cumpleañeros el profesor Salomón les recomienda bañarse las manos con azúcar y miel. Mientras realiza esto, pida que se endulce su vida con la riqueza, prosperidad, amor y prosperidad para este año que comienza.

Recomendaciones del día

Para hoy, en honor a la patria, se lleva el amarillo, azul y rojo .

. El número, 5228.

La fruta para comer: piña.

Actualmente, está desarrollándose la luna nueva, que habla de nuevos comienzos y nuevas oportunidades que se presentarán para todos.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

No tenga miedo a los cambios. Algunos arianos está atravesando una situación donde tienen que tomar una decisión radical, mientras que otros se sienten abrumados por un cambio de etapa, pero tengan en cuenta que esto es un proceso de adaptación. Las cosas van a estar bien, trabajen y tengan fe en lo que hacen. Por otro lado, analicen lo que están haciendo con sus relaciones interpersonales:

¿Qué está pasando?

¿Qué debo corregir?

¿Qué debo perdonar?

¿Qué puedo entregar más?

No olvide que usted también es un actor principal dentro de una relación. Si una de las partes no funciona, los cambios no van a ocurrir.

Número: 3750

Tauro

¡Buenas noticias! Los arcanos hablan de una época de tranquilidad y armonía. Todo va a estar funcionando bien y hay asuntos que se van a arreglar, así que no tenga miedo en caso de estar esperando a realizar algún proyecto o emprendimiento. Por otro lado, algunos taurinos tendrán la oportunidad de disfrutar un viaje muy pronto. Eso sí, no se acelere, las cosas tienen su momento y ya verán que el anuncio les llenará de alegría.

Número: 0234

Géminis

Un arcano muy bueno brilla sobre esta casa zodiacal. Proyectos pendientes se realizan, también habrá inversiones nuevas que le darán buenos resultados, en fin, muchas bendiciones en todos los aspectos. Sin embargo, es hora de que algunos geminianos empiecen a cuidarse a nivel de salud, especialmente con su dieta. Recuerden que después de determinado tiempo hay que empezar a clasificar qué alimentos sirven y cuáles no para evitar afecciones irreversibles.

Número: 8823

Cáncer

Puede estar absolutamente seguro(a), Cáncer, que llegarán grandes oportunidades y bendiciones para su vida. Tenga en cuenta que la luna está cerca de terminar su etapa inicial (luna nueva), además que los planetas se están alineando sobre esta casa zodiacal, por lo que su signo será el más susceptible a cambios en su vida. En este sentido, el tarot le recomienda que para esta época se despegue de toda la gente negativa. Evite personas que peleen, renieguen, maldicen o no se alinean con su energía. No vale la pena.

Número: 6068

Leo

Se vienen buenas perspectivas relacionadas con nuevos proyectos, pero tenga cuidado. Si va a hacer ese cambio, esté totalmente seguro(a) que va a hacerlo y punto. No se puede arrepentir, porque de lo contrario va a vivir una etapa de estancamiento. Por otro lado, sepa que se viene una ganancia ocasional. La recomendación del tarot es que sepa invertir esta plata y muévala con cautela para evitar envidias o malas jugadas.

Número: 1355

Virgo

Siga remando; no desfallezca. Uno generalmente pierde la fe porque no ve los resultados, pero mantenga su buen trabajo, porque los arcanos prevén que muy pronto va a llegar a esa meta y va a vivir un momento de alegría. Así que resista, porque la rueda de la fortuna dice que en salud, en dinero y en amor vendrá lo mejor.

Número: 1344

Libra

Varias cartas del tarot refuerzan el auguro de que todo lo que tenga que ver con la familia y el hogar será reforzado pronto. Eso significa que todos esos proyectos, emprendimientos o relaciones con sus cercanos van a hallar buen puerto y momentos de felicidad.

Número: 4460

Escorpio

La estrella de la suerte alumbra en esta casa zodiacal y habla que todo lo que emprenda, diga, planee o necesite encontrar se va a dar de una manera fácil, efectiva y pronta. No obstante, se reitera que van a haber algunos cambios en apartado laboral, por lo que tiene que estar al tanto para mejorar sus habilidades y adaptarse.

Número: 7608

Sagitario

¡OJO, Sagitario! Los arcanos mencionan que pronto va a descubrir algunas personas que no están siendo sinceras con usted ¿Qué hacer? Tome las decisiones correctas. Puede ser que tenga que alejarse de estas personas o tener una conversación incómoda para aclarar las cosas ¿Es bueno o malo? Es bueno saber, aunque duela, para saber cómo estamos y de quién estamos rodeados.

Número: 9068

Capricornio

¡Buenas noticias! El tarot habla de que la vida le va a dar la oportunidad de conseguir una posición de poder y liderazgo. Sépalo disfrutar y, sobre todo, haga las cosas bien. No sea déspota o cobre venganzas por lo que le hayan hecho en el pasado.

Por otra parte, se viene la firma de un papel importante que necesitaba concretar y finalmente se asoma. Relacionado o no, hay algo muy importante con una vivienda que se concretará. Muévanse aquellos capricornianos que se sientan aludidos a este buen augurio.

Número: 5813

Acuario

Todo lo que tenga que ver con dinero estará bendecido. El arcano del sol menciona que se vienen grandes perspectivas relacionadas a una inversión. También habrá algo muy interesante con un medio de transporte. Si están en negociaciones para comprar, vender o intercambiar un vehículo, es momento de avanzar en esto.

Número: 1777

Piscis

Calma en medio de la tormenta. Referente a predicciones pasadas, los arcanos hablan de que necesitará tener fuerza o voluntad para poder superar algunas situaciones que se están presentando o se han presentado próximamente y es prioridad que las cosas las tome con calma. Tenga en cuenta que a pesar de las circunstancias, va a llegar una buena plata para que sepa administrarla.

Número: 5861

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