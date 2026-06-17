El drama de una trabajadora del Nuevo Hospital Bocagrande: “más de cuatro meses sin salario”

El cierre y traslado de pacientes en el Nuevo Hospital Bocagrande, agudizó una crisis que afecta a decenas de trabajadores quienes, denuncian, hace cuatro meses no reciben ningún pago por los servicios prestados en el centro asistencial.

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La historia de Eunice Zúñiga, enfermera por más de 30 años, es el reflejo de una situación que estaría afectando, según datos conocidos por Caracol Radio, a unas doscientas familias que derivan su sustento del hospital, y que hoy permanecen en sus casas sin la posibilidad de solventar al menos, la canasta familiar.

Lo más curioso es quienes han dedicado sus días a cuidar la salud de muchas personas, hoy no tienen ni siquiera la posibilidad de enfermarse, debido a que se encuentra inactivos en sus afiliaciones a las EPS.

“Los retrasos empezaron desde noviembre que nos comenzaron a pagar un mes, después en diciembre nos pagaron medio mes; nos pagaron las primas y desde ahí hasta acá hasta el mes de junio que vamos no nos han cancelado. Hay afectados más o menos como 200 compañeros, porque se han retirado bastantes. En estos momentos prácticamente estamos los trabajadores que tenemos más de 18 años o 25 años”, dijo la afectada.

Por ahora, se pudo establecer que las directivas del NHB y autoridades locales trabajan para buscar alternativas financieras con el fin de reabrir sus puertas.