Juliana conquista con “Así de Rico” junto a Juan Duque y Emyl Rusev en fenómeno viral latino
La cantautora colombiana aporta su autenticidad al remix que ya es tendencia en YouTube, TikTok e Instagram
Juliana, una de las voces más prometedoras de la música colombiana, se une a Juan Duque y Emyl Rusev en la explosiva colaboración “Así de Rico (Va uno a ver y ve Remizzz)”, un remix que rápidamente se convirtió en fenómeno viral en plataformas digitales.
En cuestión de horas tras su lanzamiento, el tema comenzó a dominar TikTok, Instagram Reels y YouTube, gracias a su energía contagiosa, autenticidad y la emoción inmediata con el público.
La frase “Nadie nos quita lo bailao y tampoco lo bonito” se transformó en himno para miles de usuarios que replican la canción en videos y challenges.
El video oficial, grabado en Colombia bajo la codirección de Emanuel Vega y Juancho Muñoz, incluye escenas en una frutería, un estudio y locaciones urbanas que reflejan el sabor y orgullo colombiano.
Actualmente, supera las 240 mil reproducciones en YouTube y más de 200 mil streams en Spotify, consolidando su impacto en la escena digital.
Juliana expresó su entusiasmo por participar en el proyecto: “Desde que escuché la canción sentí una conexión inmediata. Tiene una energía demasiado auténtica y muy nuestra. Me emocionó muchísimo poder sumarme a este remix porque celebra lo que somos, cómo vivimos la música y cómo sentimos nuestras raíces”.
La unión de Juliana, Juan Duque y Emyl Rusev representa uno de los encuentros musicales más llamativos de la nueva generación de artistas colombianos, mezclando sonidos pop, urbanos e indie en una propuesta fresca y altamente compartible.
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Más que un remix, “Así de Rico” se ha convertido en una celebración de las raíces latinas, de la música como punto de encuentro y de una generación que transforma sus historias personales en himnos colectivos.
Este lanzamiento llega en un momento clave para Juliana, quien a sus 28 años ya ha logrado un Sold Out en el Movistar Arena de Bogotá, ganó un Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista, y fue reconocida por Forbes en su listado ‘30 Under 30’ Colombia.
Con su álbum La Pista y su participación en este remix, reafirma su lugar como una de las artistas más influyentes de la nueva ola musical latinoamericana.