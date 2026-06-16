¿Quiénes fueron los artistas invitados a los 10 conciertos de Bad Bunny en Madrid con su tour DTMF?

Bad Bunny cerró con broche de oro su histórica residencia en el Riyadh Air Metropolitano, donde ofreció 10 conciertos entre el 30 de mayo y el 15 de junio como parte de su Debí Tirar Más Fotos World Tour.

Con cerca de 63.000 asistentes por noche, la serie se consolidó como uno de los mayores acontecimientos musicales del verano en España y reafirmó el poder global del artista puertorriqueño.

Además de interpretar temas como La Mudanza, Turista y Baile Inolvidable, Benito mantuvo la expectativa cada noche con la aparición de invitados sorpresa que enriquecieron el espectáculo.

¿Quiénes fueron los invitados sorpresa?

El 30 de mayo , Myke Towers inauguró la residencia con “Adivino” y un medley de éxitos como La playa y Lala .

, inauguró la residencia con y un medley de éxitos como y . El 31 de mayo , Luar La L se unió para interpretar “Teléfono nuevo” , acompañado de figuras como Los Javis y Judeline en La Casita .

, se unió para interpretar , acompañado de figuras como Los Javis y Judeline en . El 2 de junio , la energía subió con Young Miko , quien cantó “Fina” y temas de su reciente álbum.

, la energía subió con , quien cantó y temas de su reciente álbum. El 6 de junio , Eladio Carrión sorprendió con “Coco Chanel” y “THUNDER Y LIGHTNING” , acompañado por futbolistas como Ansu Fati y Sergio Ramos.

, sorprendió con y , acompañado por futbolistas como Ansu Fati y Sergio Ramos. El 7 de junio , la dupla de RaiNao y De La Ghetto encendió el estadio con clásicos como Aparentemente y Llegamos a la disco .

, la dupla de encendió el estadio con clásicos como y . El 11 de junio , Mora interpretó junto a Bad Bunny “Hibiki” , además de éxitos como Modelito .

, interpretó junto a Bad Bunny , además de éxitos como . El 14 de junio , Lunay apareció con “Soltera (Remix)” pese a la lluvia, acompañado por el tenista Carlos Alcaraz.

, apareció con pese a la lluvia, acompañado por el tenista Carlos Alcaraz. Finalmente, el 15 de junio, Quevedo y Dei V cerraron la residencia con “Columbia” y “VeLDÁ”, convirtiendo la última noche en un homenaje a la música urbana.

Entre los asistentes también destacaron celebridades como Penélope Cruz, Chiara Ferragni, Noah Schnapp, Aitana y la princesa Leonor, quienes disfrutaron desde La Casita o los palcos.

La residencia madrileña se suma a la lista de hitos de Bad Bunny, tras su serie de 30 conciertos en Puerto Rico en 2025.

Con más de 200 millones de dólares recaudados, el tour continúa por Alemania, Países Bajos, Inglaterra, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

Al despedirse, Benito agradeció el apoyo del público español: “Estas diez noches en Madrid me las llevo en el corazón para siempre”.