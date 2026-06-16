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16 jun 2026 Actualizado 21:56

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Justicia

Extranjero señalado falsamente de abuso denunciará penalmente a quienes lo acusaron

Los ciudadanos que grabaron videos y lo acusaron responderán por varios delitos.

Imagen de referencia. Criminal dejado en libertado: Getty Images / Edificio en Usaquen: Foto suministrada.

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El abogado Fabio Humar, defensor del ciudadano extranjero señalado falsamente de cometer un abuso sexual contra un menor que nunca existió, le confirmó a Caracol Radio que, antes de finalizar esta semana, radicará una denuncia penal contra las personas que grabaron videos y acusaron a su cliente de una conducta que jamás cometió.

Señaló que, junto con su equipo de investigación, está verificando los hechos para obtener los elementos que sustenten la denuncia, con la que buscará resarcir el buen nombre y la honra del ciudadano estadounidense, quien resultó gravemente afectado por el escándalo generado alrededor de un presunto abuso sexual que nunca ocurrió y por el que fue capturado de manera indebida.

El abogado Humar le dijo a este medio que las ciudadanas que grabaron el video y señalaron equivocadamente a su cliente serán denunciadas por los delitos de injuria, calumnia, fraude procesal y falso testimonio.

El hecho ocurrió en el barrio Usaquén el pasado domingo 14 de junio.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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