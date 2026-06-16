Alertan que liquidación de Air-e anunciada por Petro podría no firmarse por riesgo de prevaricato
Alertan que liquidación de Air-e anunciada por Petro podría no firmarse por riesgo de prevaricato
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Caracol Radio conoció que existe una creciente preocupación en la Superintendencia de Servicios Públicos y en el Ministerio de Minas y Energía frente a la orden anunciada por el presidente Gustavo Petro de liquidar la empresa Air-e.
Fuentes consultadas por Caracol Radio señalaron que la instrucción presidencial aún no se ha traducido en una resolución o acto administrativo formal que permita avanzar con este proceso. Pues la ausencia de sustento jurídico tendría inquietos a varios funcionarios encargados de ejecutar una eventual decisión.
De acuerdo con asesores jurídicos cercanos a la Superintendencia, si el superintendente llegara a firmar la orden de liquidación, podría exponerse a cuestionarios por un eventual prevaricato.
Las fuentes indican que, mientras no exista una resolución debidamente sustentada, la posibilidad de materializar la liquidación de Air-e sería remota. Por esa razón, dentro de algunos sectores del Gobierno creen que el anuncio podría quedarse, por ahora, en una declaración hecha por el presidente Petro a través de su cuenta en la red social X.
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Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...