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16 jun 2026 Actualizado 13:08

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Alertan que liquidación de Air-e anunciada por Petro podría no firmarse por riesgo de prevaricato

Alertan que liquidación de Air-e anunciada por Petro podría no firmarse por riesgo de prevaricato

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Caracol Radio conoció que existe una creciente preocupación en la Superintendencia de Servicios Públicos y en el Ministerio de Minas y Energía frente a la orden anunciada por el presidente Gustavo Petro de liquidar la empresa Air-e.

Fuentes consultadas por Caracol Radio señalaron que la instrucción presidencial aún no se ha traducido en una resolución o acto administrativo formal que permita avanzar con este proceso. Pues la ausencia de sustento jurídico tendría inquietos a varios funcionarios encargados de ejecutar una eventual decisión.

De acuerdo con asesores jurídicos cercanos a la Superintendencia, si el superintendente llegara a firmar la orden de liquidación, podría exponerse a cuestionarios por un eventual prevaricato.

Las fuentes indican que, mientras no exista una resolución debidamente sustentada, la posibilidad de materializar la liquidación de Air-e sería remota. Por esa razón, dentro de algunos sectores del Gobierno creen que el anuncio podría quedarse, por ahora, en una declaración hecha por el presidente Petro a través de su cuenta en la red social X.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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